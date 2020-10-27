抗美援朝火正旺 「長津湖」北京開拍

中國高調紀念抗美援朝70周年，繼推出電影「金剛川」後，「長津湖」25日在京宣布開機。(取材自微博)

2020年是中國 人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，在中美兩國角力不斷的歷史的背景下，中國高調紀念引發外界關注。抗美援朝電影也乘勢而起，「金剛川」23日在中國上映首日，票房就超過1億人民幣；同樣是抗美援朝題材的電影「長津湖」也於10月25日在北京 開拍，預計明年上映。

新華社報導，「長津湖」由黃建新任總監製，陳凱歌、林超賢、徐克任聯合監製、聯合導演，張和平任藝術總監，王樹增任歷史顧問，蘭曉龍、黃建新任編劇，吳京、易烊千璽領銜主演。影片以長津湖戰役為背景，講述一個志願軍連隊在極寒嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵、為長津湖戰役勝利作出重要貢獻的故事。

另據香港01報導，長津湖戰役是抗美援朝戰爭第二次戰役中的一場戰役。志願軍第9兵團在北韓東北部長津湖包圍聯合國軍，令長津湖地區的美國 第10軍十分意外，雙方此後在嚴寒氣候下展開殘酷戰鬥。志願軍因為凍傷、補給不足及武器裝備劣於美軍而受到嚴重損失；另一方面，美國第10軍此役後也從興南港的撤離，標誌著聯合國軍完全撤出了北韓。

2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，北京高調紀念，外界解讀為劍指美國；此前的10月23日，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表強硬講話，稱「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」在這一次講話中，習近平還提及美國政府派第七艦隊「入侵台灣」。

報導指出，多維新聞分析，在美國不斷對中國進行極限施壓、大打「台灣牌」，台海局勢持續緊張的背景下，習近平的講話，明顯有警吿美台的意味。上述講話意味着，一旦美台在台灣問題上突破中國的主權和領土紅線，北京將像抗美援朝一樣不惜一戰。