抗美援朝主旋律電影「金剛川」 被酸抄襲

講述「抗美援朝」的主旋律電影「金剛川」，23日起在中國公映。圖為山西省太原市，觀眾在影院觀看電影。﹙中新社）

中美關係緊張，對峙戰線甚至拉到文娛領域。中國 政府高調紀念「抗美援朝」70周年，一反過去不太觸碰韓戰題材的禁忌，籌拍多部抗美援朝影視作品。由吳京參演的「金剛川」，23日在中國上映票房告捷，許多觀眾讚片中刻畫的情誼。不過，也有網友批評，該片敘事視角混亂，疑模仿電影 「敦克爾克大行動」（Dunkirk）。

另有人質疑，「金剛川」只用不到2個月的時間拍攝，鏡頭重複，為了搶在「抗美援朝」70周年紀念活動前上映，趕工的痕跡明顯。此外，「金剛川」也被認為是管虎「八佰」能獲准上映的墊腳石。

綜合媒體報導，由管虎、郭帆、路陽執導，張譯、吳京、李九霄、魏晨等主演，以抗美援朝為題材的電影「金剛川」，講述在1953年，韓戰進入最終階段，為在指定時間到達，向金城前線輸送戰力，在物資匱乏、武力懸殊的情況下，抵禦美軍飛機轟炸，以血肉之軀一次次修補戰火中的木橋。

「金剛川」電影海報。（取材自百度百科）

「金剛川」前腳剛宣布定檔，後腳就被中國網友吐槽了。吐槽的聲音不外乎是電影「八佰」是「金剛川」換來的。意思就是有了「配合主旋律」、趕工而成的「金剛川」，才有了「八佰」上映的可能。「八佰」於去年夏天曾以技術原因被當局禁映。

觀眾對「金剛川」評價兩極，有人認為該片是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合」，但也有不少人概括劇情為「重要的事情說三遍」，因為影片中圍繞修橋分了三個視角講述了一個故事。有網友對這種敘事手法表示不滿，指「一直在重複時間，比較凌亂，感覺是在靠演員演技撐起的」，也有稱影片的「個人英雄主義好嚴重」，更批評這部電影是「敦克爾克大行動」的「低級版」。

「金剛川」宣布確定檔期時也令人震驚了。因為從電影立項到定檔，只用了不到兩個月的時間。

網友的評語很多，例如，該片是「國慶」需要；「八佰可以激發愛國情節，莫非要看抗日神劇？」；「戰狼成功之後，就出來一大波消費愛國熱情的影片，鍵盤愛國俠看一次滿足一次，一直看一直滿足，商人和演員收割了韭菜，皆大歡喜」；「中國影壇的致命缺點，最缺的就是一個好劇本，許多電影講不好一個故事，沒有框架」。

有網友暗諷吳京：「糾正一點，武術適合功夫片」；也有網友稱，管虎的「八佰」，證明中國電影界存在中國男足一樣的人，籌備10幾年的電影，就是一神劇和爛片。

還有網友指出，該片打著「抗美援朝」的口號宣傳的電影，但「金剛川」並不是戰爭中的重點地區，歷史上該地區也並沒有發生過大規模的戰鬥。電影大肆宣傳說「金剛川是重要的地理位置」，不僅不嚴謹，更貽笑大方。而「金剛川」與著名的金城戰役無關。