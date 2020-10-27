字節跳動擬推抖音單獨赴港上市 。（路透）

字節跳動正考慮推動抖音 業務單獨在香港上市，知情人士表示，包括高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。36氪報導，字節跳動相關負責人回覆表示，在考慮部分業務上市計畫，但還沒有最後確定。

路透援引知情人士的話指出，抖音業務單獨上市估值將超過1000億美元。但36氪認為，字節跳動中國業務還將再度分拆，抖音中國業務將單獨上市。

抖音最大的對手「快手」也將在2021年第1季度赴港上市，騰訊財經報導，美銀和摩根史坦利為快手公司的保薦人。

在短視頻賽道上，抖音和快手收割了巨量用戶，將其它對手遠遠甩開，公開數據顯示，抖音於今年8月公開日活使用者數據，包括抖音火山版在內，抖音日活用戶數已超過6億。

但快手暫未公布日活數據，根據快手2月發布的「2019快手內容報告」顯示，快手日活在2020年年初突破3億。

短視頻以外，抖音和快手也在不斷增加新的內容形態和產品功能，例如中長視頻、直播電商 等，尋找增長的第二曲線。

今年10月，字節跳動首次定義了「中視頻」的概念，抖音將支持橫螢幕，和西瓜視頻一起，共同建立字節跳動的中視頻生態。中視頻指1到30分鐘、以PGC內容為主的橫螢幕視頻。

據抖音中視頻消費數據，1到30分鐘視頻觀看量已超過20%，此外，抖音也在積極進行社交嘗試，內測「朋友」等多項熟人社交功能，彌補內容消費產品的社交短處。

快手在今年9月進行了品牌和產品的「最大規模升級」，增加了類抖音的單列信息流，意圖在信息流廣告中分一杯羹，快手已經意識到，在雙列信息流下KOL私域流量粘性太高太強勢，不利於將用戶ARPU值（每月用戶貢獻收入）持續做高。

此外，抖音和快手分別在今年加大了直播電商的投入，抖音今年正式組建了電商團隊，並簽約羅永浩高調入局；快手則簽下了周傑倫，並將今年全年目標設定為人民幣 2500億元，而抖音直播電商的GMV目標也高達人民幣2000億。

抖音和快手二者之間的纏鬥，一路從主App規模之戰延伸至資本市場，而各個細分賽道上最終的博弈結果，也將影響雙方在資本市場上的估值。