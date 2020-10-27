中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

中國空間站總體構型是三個艙段，由一個核心艙、兩個實驗艙組成，每個艙都是20噸級，整體呈T字對稱構型。(央視模擬畫面)

十一長假期間，中媒大量報導有關中國 建造太空 站的信息，宣稱兩年建成太空站，美中角力擴展至太空。兩周後，一則「中國空間站將美國 拒之門外」的消息26日在微博傳開。有中國網友看後調侃稱，此舉揚眉吐氣報了當年「中國申請加入國際空間站被美國拒絕」的仇。

觀察者網報導，中國空間站拒絕美國的新聞並不「新」，也不是網友猜測的為了「解氣」而不合作，實際上，是因為美國團隊參與申報的項目在科學價值和技術層面沒達標。

雖然不是「新」聞，但在中美貿戰氛圍下，中國網友仍熱烈討論，甚至有人在評論區對起了對子：讓你當初「愛答不理」，現在的我「高攀不起」。媒體甚至引述網友聲音報導，「是的，真相就是如此簡單。拒絕你，是因為這次你真的不行。」

網友熱炒「美國被拒」舊聞。（取材自微博）

據了解，去年6月，中國載人航天工程辦公室與聯合國外空司就聯合對外公布，來自17個國家、23個實體的9個項目成功入選中國空間站第一批科學實驗項目，這是中國載人航天工程首次通過聯合國進行的大規模國際合作。

當時，被問及「選項目時有沒有排斥來自美國的項目」，中國載人航天工程總設計師周建平直言：「我們沒有排斥任何國家，也沒有限定任何範圍，有美國團隊參與申報的項目。從科學價值和技術考量來講，美國的項目沒達到要求的標準。」

另據中國載人航天工程辦公室副主任、載人航天工程新聞發言人林西強表示，中國空間站選項目，是有一套嚴格遴選標準的。要符合聯合國和平利用外太空基本原則、項目的科學意義要突出、技術方案要合理可行，最後，能夠自行承擔項目研發經費。簡言之，每一個入選的項目都得完全符合要求，才能搭上中國空間站的車。

報導指出，此次中國空間站拒絕美國的舊聞被熱炒，又讓人想起了「中國曾被國際空間站拒之門外」的傳聞。

據央視報導，上世紀90年代，以美國、俄羅斯為首，包括加拿大、日本、巴西和歐空局等共16個國家參與研製國際空間站。在籌劃建設時，中國曾經申請加入，但「被拒絕加入國際空間站」，這件事到底是否存在，即使未被證實，仍一度成了很多中國人的心結。

回憶起當年，周建平稱，中國是非常願意參與國際合作的，但在航天技術方面，美國這樣的國家，對中國採取的是不允許合作。那個時候，中國的航天技術和現在比還是有較大差距的。在國際合作中，有實力才有話語權。