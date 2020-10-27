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第2批中國遊客抵達泰國 將在曼谷指定酒店隔離14天

中國新聞組／北京27日電
第2批100多名中國乘客持泰國特別旅遊簽證，26日抵達泰國曼谷素萬那普國際機場。(取材自澎湃新聞)
第2批100多名中國乘客持泰國特別旅遊簽證，26日抵達泰國曼谷素萬那普國際機場。(取材自澎湃新聞)

乘坐中國南方航空公司CZ3081（廣州—曼谷）航班的第2批100多名中國乘客持泰國特別旅遊簽證，26日抵達泰國曼谷素萬那普國際機場，他們將在曼谷的指定酒店隔離14天。

央視新聞報導，該航班機型為B78W，最大座位數為296座，航班滿座。該航班上除了泰國特別旅遊簽證旅客外，還有中資企業復工復產人員以及赴泰留學、醫療、探親旅客。

另據環球時報報導，這批中國遊客共計147人。這是20日39名中國遊客首批入境後，泰國迎來的第二批國際遊客。按照泰國政府的防疫規定，他們將在曼谷的指定酒店隔離14天，並於隔離完成後下載泰國政府研發的跟蹤定位手機軟件。

據報導，26日抵達曼谷的中國人大多是前來探親或開展商務活動，純粹的遊客並不多。來自河北邯鄲的段女士搭乘26日的航班抵達曼谷後表示，自己選擇在這個時候帶著孩子到泰國，是為了看望在泰國工作的丈夫。她丈夫就職於中國電建，長期在曼谷工作。「今年1月份他回到曼谷後，一家人就再也沒有見過面。」段女士說，儘管特別旅遊簽證申請的過程很複雜，而且機票酒店價格都很高，但是至少開通了「讓家人團聚的通道」。

泰國自3月實施緊急狀態法以來，便再也沒有國際遊客入境，直到本月20日的39名中國遊客抵達。據了解，這批遊客目前仍在曼谷的酒店隔離，至今未發現體溫異常者，所有人的新冠檢測均為陰性。據泰國旅遊和體育部透露，本月27日還將有另一批持特別旅遊簽證的中國遊客抵達泰國。

據泰媒Thansettakij報導，隨著特別旅遊簽證政策的順利落實，泰國政府有意進一步放寬外國人士入境的簽證限制，擬允許外國人申請普通旅遊簽證，並將視情況實施減少隔離天數，擬從14天減少至10天、7天，最終可能取消隔離。

中國文化和旅遊部近日發布通知稱，暫不恢復旅行社和在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。這被泰媒視為是對泰國旅遊業尤其是剛剛落實的特別旅遊簽證政策的打擊。

泰國 中國 簽證

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