拉攏抗中 印度向緬甸提供潛艇

中印邊境對峙未解之際，美國之音報導，印度 日前移交給緬甸 一艘潛艇，作為對其東部鄰國進行軍事行動的一部分。分析認為，新德里此舉是為了反制中國 在東南亞日益增長的影響力。

據報導，印度外交部發言人阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在本月初宣布印度將向鄰國緬甸移交該國的第一艘潛艇時說：「海事合作是我們與緬甸進行多樣化和加強接觸的一環。」

據了解，該艘潛艇是一艘排水量3000噸、柴油電力、原本為俄製基洛級並經過改裝的潛水艇。這艘以緬甸歷史英雄重新命名的攻擊潛艇「敏耶登卡杜」號（UMS Minye Theinkhathu)，在10月中旬緬甸海軍的海軍演習中亮相，它最深能在海下300米進行作業。

報導指出，這艘潛艇是新德里加強與緬甸進行國防合作的一部分，與此同時，印度試圖遏阻中國在緬甸越來越增長的勢力。緬甸是通往孟加拉灣的門戶，而孟加拉灣更是通往印度洋東北部的戰略航道。印度和緬甸在孟加拉灣的海上接壤邊界共長725公里。

在印度決定向緬甸移交潛艇的四年前，與印度和緬甸接壤的孟加拉國向中國購買了兩艘潛艇。北京還幫助孟加拉國建立一個潛艇基地，為吉大港港口的發展提供資金，更在孟加拉灣的緬甸皎漂縣建立了深海港口。

報導引述分析指出，對新德里而言，中國上述舉措顯示其正在持續擴大在環印國家中的海上勢力，也迫使新德里必須強化自身與該區域中這些國家間的伙伴關係。

國防分析師拉胡爾•貝迪（Rahul Bedi）表示，全球貿易有70%到80%會通過印度洋，而中國已經投資了緬甸、巴基斯坦、馬爾地夫和斯里蘭卡等國家，這些國家都是通往印度洋的門戶。

另外，港媒報導，中印軍隊自5月初起在拉達克（Ladakh）東部對峙，雙方頻生衝突，有印度網友25日在推特稱，至少20名印度士兵在中印存有爭議的邊境地區阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區），遭解放軍擄走。

在此之前，今年9月也曾有五名印度人在上述地區，被解放軍擄走，在印度要求後獲釋。