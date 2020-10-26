華為再失城池 巴爾幹3國加入美淨網

中美科技戰延燒至歐洲，23日，保加利亞、北馬其頓和科索沃等三個巴爾幹半島國家響應美國 號召，與美國簽署高速無線網路安全協議，加入美國的「乾淨網路（Clean Network）」計畫；該計畫旨在排除華為及中興等中國5G 技術供應商。

美國國務卿龐培歐4月底公布「5G乾淨通道（5G Clean Path）計畫」，要求所有往來美國外交機構的5G網絡流量都需要遵循「乾淨路徑」，也就是在端到端的通訊路徑中，不得使用任何不可信賴的傳輸、控制、計算或儲存設備。

目前澳洲、加拿大、日本、瑞典、丹麥、波蘭、捷克、愛沙尼亞、奧地利等歐洲國家都已參與「5G乾淨網絡」或與美國簽署類似協議，英國政府7月也宣布，英國電信商在今年12月31日後就不能採購華為5G設備，已安裝的華為5G設備，也需在2027年全數移除。

香港經濟日報報導，美國正在歐洲拉攏各國，以聯手封殺華為及中興等中國5G供應商。美方稱華為利用自身技術，為中國政府從事情報工作，但中國政府亦反駁，直指美方行動旨在遏制中國發展。

據報導，美國駐索菲亞（保加利亞首都）大使館稱，保加利亞加入了一個不斷壯大的國家和企業聯盟，「與越來越多的國家和企業齊一行動，致力保護其5G網路建設免受不受信任的供應商侵害」。

報導指出，值得注意的是，今次參與封殺中國5G技術的巴爾幹半島地區，位於東歐至東南歐，過去與中國經貿關係密切，也是中國「一帶一路」倡議的戰略重點。

環球網引述路透報導，此份協議是上周五美國和歐盟高級官員就中國問題進行雙邊對話時簽署的。保加利亞總理巴里索夫表示，歐盟已經提供有關5G網絡安全的準則，應該以公平競爭和透明為基礎。北馬其頓總理柴伊夫則稱，該協議對於該國的未來繁榮「至關重要」。

對此，中國駐賽普勒斯大使館24日表示，這顯然是美國搞撒謊外交、挑撥外交的又一例證。使館斥責美國個別政客動用國家力量不擇手段對中國企業進行打壓，並指出他們想要的恐怕不是「清潔網絡」而是「美國網絡」。

另外，自由亞洲電台引述路透指出，德國對華為的態度一直有所搖擺，近日德國經濟部長阿特麥爾對外表示，他不反對中國電信巨頭華為公司，但在涉及安全利益的時候提高警惕。他同時表示，歐盟支持在5G領域的自由競爭，但需要更強大的歐洲參與者加入進來。