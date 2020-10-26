較勁美國！十四五拚科技自主 砸1.4兆研發第3代半導體

包括電信設備商華為等中國高科技產業，近期頻頻受到美國嚴重打擊。（路透資料照片）

中國 十四五規畫將大力發展第三代半導體，專家稱，將豪擲起碼1.4兆美元，投入第三代半導體的研發，要不惜一切代價，砸出自主的晶片全產業鏈。有分析指出，中國高調部署戰略性技術，意在降低國際制裁帶來的衝擊，力拚經濟在未來十年內超越美國 。

在美國帶頭制裁下，中國高科技供應受到打擊，目前看來，不管誰當選美國下任總統，都將對抗中國與日俱增的國際影響力。中國國家主席習近平 9月中與科技界就十四五規畫座談時指出，中國雖是製造大國，但關鍵核心技術受制於人，他要求對「屬於戰略性、需要久久為功的技術」要提前部署。

十四五規畫重點布局就在被「卡脖子」的高科技產業，以應對歐美科技制裁的強勢打壓。據指出，新五年計畫預料著重在科技創新、倚重內部經濟和加強環保。與會官員也將對未來15年設定目標，此時習近平正尋求透過在科技和其他戰略產業取得全球領導地位的方式，來實現國家復興的承諾。

彭博資訊報導，迅速從新冠病毒疫情復甦的中國，若能維持近幾年的成長曲線，經濟將在未來十年內超越美國。中國與美國摩擦加劇的可能性，強化了習近平要加速保護中國不受世界經濟影響的策略。

北京私募股權業者春華資本集團創辦人胡祖六說，這反映中國對當前的全球環境，做出實際的重新評估，「這是對外部不確定性所做的必要且審慎的反應」。

北京盤古智庫高級研究員王靜文指出，中國豪擲起碼1.4兆美元，以GDP的九分之一規模，投入第三代半導體的研發，為的是不惜一切代價，砸出自主的晶片全產業鏈。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長槃和林表示，十四五設定GDP增長目標的目的，不再是為了達到某個數字，而是轉型高質量發展。

文匯報引述中國社科院學部委員、原副院長李揚在中國城市百人論壇2020年會發言指出，雖然中國的經濟情況在好轉，但疫情後，中國政府的赤字率和債務率都有劇烈的上升，解決好資金供給問題，是未來五年推進中國城市化的關鍵因素。