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巴西又變了 同意進口600萬中國疫苗

中國新聞組／北京25日電
巴西國家衛生監管局已批准進口600萬劑中國疫苗。(歐新社)
巴西國家衛生監管局已批准進口600萬劑中國疫苗。(歐新社)

巴西疫苗政策再度大轉彎，在總統波索納洛拒絕購買中國新冠疫苗後，巴西國家衛生監管局（Anvisa）23日發布聲明說，已批准進口中國科興生物科技600萬劑疫苗。

彭博資訊報導，巴西國家衛生監管局在聲明中說，與北京科興生物科技公司合作的聖保羅布坦坦研究所獲得「特殊」許可，能將600萬劑未經註冊的Coronavac疫苗帶進巴西，以進行第三階段臨床試驗。

布坦坦研究所所在的聖保羅州州政府，也對科興公司的疫苗持極為樂觀的態度。州長多利亞曾表示，臨床研究初步結果證明，在巴西進行測試的所有疫苗中，CoronaVac疫苗是最安全的，進度最好，也最有前途。

巴西衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）日前發布消息，聯邦政府已與聖保羅州達成協議，將購買4600萬劑Coronavac疫苗，巴西衛生部文件顯示，此次採購取決於衛生監管部門的批准。

報導指出，在州政府購買疫苗的消息傳出後，總統波索納洛在社群媒體上發言反對，決定不購買這些疫苗，因為拒當任何人的白老鼠。巴西高層的疫苗之爭引發民眾困惑，聖保羅州長多利亞更直批波索納洛把疫苗問題政治化，並稱不進行Coronavac疫苗試驗是「犯罪」。

就在巴西總統拒絕購買中國疫苗後，巴西衛生監督局21日發布消息稱，該國一名參加由阿斯利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗試驗的志願者死亡。

澎湃新聞報導，一項專門評估新冠肺炎疫苗全球接受度的公開研究調查指出，調查中的多個國家對疫苗接受程度不一，其中中國接受率最高，俄羅斯則為最低。這項研究在線發表在頂級學術期刊「自然-醫學」（Nature Medicine），稱未來一旦有一種經證明安全有效的新冠肺炎疫苗誕生，雖然大多數人可能會接受，但那些拒絕接種疫苗的人的猶豫不決可能會阻礙全球實現群體免疫的努力。

疫苗 中國 新冠肺炎

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