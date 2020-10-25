曾被視為薄熙來餘黨 江蘇政法委書記投案被查

王立科。(取材自人民網)

打虎拍蠅不停歇，又有一名副部級幹部被宣布落馬。中央紀委國家監委網站24日發布消息：江蘇省委常委、政法委書記王立科涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而王曾被視為前重慶市委書記薄熙來、前重慶公安 局長王立軍餘黨，引起關注。

澎湃新聞報導，公開簡歷顯示，王立科，男，1964年12月生，山東蓬萊人，中央黨校大學學歷，工商管理碩士學位。王立科早年長期在遼寧省內基層公安系統任職，曾任錦州市公安局副局長，葫蘆島市公安局局長，葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長，遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，大連市政府副市長、市公安局局長。

王立科於2013年3月南下調任江蘇省省長助理、省公安廳廳長，當年12月當選江蘇省副省長，躋身副部級幹部之列。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、省委政法委書記，並兼任省公安廳廳長至2017年7月。

報導指出，王立科此番屬於主動投案。在反腐敗的高壓震懾之下，主動投案成為越來越多問題幹部的選擇。

10月22日，中央紀委國家監委網站同一天發布雲南省玉溪市中級人民法院院長陳昌，山西省陽泉市中級人民法院院長陳明華，浙江省嘉興市委常委、副市長徐淼主動投案的消息。此前，河北省保定市人大常委會原副主任孫金博也作出了同樣選擇。

報導稱，王立科是今年第17位被查的中管幹部。

另據港媒報導，由於王立科曾在2003年至2006年間，擔任遼寧省錦州市公安局副局長等職，而時任市公安局局長正是2012年2月躲進美國 駐成都總領館的重慶市前公安局局長王立軍；揭開薄熙來倒台序幕的關鍵人物王立軍，曾是王立科的頂頭上司，而王立科在遼寧擔任要職的時間亦與薄熙來主政遼寧時期有所重叠，故被視為薄、王二人餘黨。

此外，中央社報導，中共 中央紀委國家監委24日發布，今年前三季已有39萬人因貪腐、違紀被處分，其中包含18名省部級的幹部。通報指，在嚴格執法之下，案件數雖較去年同期略降，但總量仍偏高。