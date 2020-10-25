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92歲朱鎔基穿紅袍 10多醫護陪慶生

中國新聞組／香港25日電
網傳十多名醫護人員為朱鎔基慶生照片。（取材自微博）
網傳十多名醫護人員為朱鎔基慶生照片。（取材自微博）

一張國務院前總理朱鎔基的慶生照片近日在網路流傳，此前，其曾傳出健康欠佳的消息。該照片顯示，朱身著紅色睡袍坐在椅子上，身旁圍繞著十多名醫護人員，似在醫院慶生。

香港01報導，10月23日是朱鎔基92歲生日。據網傳照片顯示，十多名醫生及護士戴著口罩為朱鎔基鼓掌慶祝生日，坐在眾人中間的朱鎔基看起來精神不錯，現場還備有一個大蛋糕，氣氛歡樂，夫人勞安亦陪伴在旁，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

許久未公開露面的朱鎔基，近年時有傳出健康欠佳消息。2019年，更因未參加9月30日的國慶招待會及天安門大閲兵，一度引發猜測。

在此之前，報導指出，朱鎔基2019年9月28日曾給清華大學經濟管理學院2019級MBA全體新生的回信曝光後，10月18日，朱鎔基亦以親筆簽名信函方式「露面」，他在信中表示，當日是清華經管學院顧問委員會第20次年會，「我因身體問題，不能參加」。他感謝與會的27名境外委員。據稱，這是他首次自揭有健康問題。

據報導，朱鎔基作為清華大學經濟管理學院首任院長，早在2018年10月11日，該院顧問委員會舉行會議時，學院五任院長朱鎔基、趙純均、何建坤、錢穎一、白重恩均有現身並合照。朱鎔基當天身穿西裝，精神不錯，不過需要旁人攙扶。

國務院 天安門 香港

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