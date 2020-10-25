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管家被查後…王岐山視訊露面 只講金融避提習？

記者呂佳蓉／綜合報導
國家副主席王岐山昨天透過視訊，在上海第二屆外灘金融峰會開幕式上致詞。（新華社）
國家副主席王岐山昨天透過視訊，在上海第二屆外灘金融峰會開幕式上致詞。（新華社）

國家副主席王岐山昨天以視訊的方式在上海外灘金融峰會致詞，這是本月2日有王岐山的大管家之稱、中共中央巡視組原副部級巡視專員董宏被查之後，王岐山首次公開講話，格外引人矚目。

今年9月北京華遠集團前董事長任志強，被以貪汙、受賄等罪判處有期徒刑18年，董宏則是在本月初被查，由於兩人都與王岐山關係密切，引發外界揣測習王關係是否生變。

王岐山今年公開單獨露面次數屈指可數，在昨天以視訊方式致詞前，前一次公開且單獨露面是2月27日會見塞爾維亞第一副總理兼外長達契奇。之後公開的露面，都是與中共政治局七常委一同出席活動。

與中共七常委出席活動，包含4月3日一同出席植樹活動，再來就是因疫情延至5月下旬舉行的全國兩會。之後有長達三個多月沒有公開露面，直到9月3日再與七常委共同出席紀念抗戰勝利紀念活動，9月30日又一同出席中共建政71周年前夕的敬獻花圈活動。

10月初董宏被調查後，外界就高度關注王岐山動向，直到本月19日與23日，他又與七常委先後出席「抗美援朝」展覽及70周年紀念會。

據新華社報導，昨天王岐山在致詞時強調，中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路，金融業安全性永遠排在第一位。

不過，王岐山昨天出面發表談話仍不足以破除諸如「習王不和」等傳聞。23日在北京舉行的抗美援朝70周年紀念會上，國務院總理李克強主持會議時還發表要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」等表態談話，王岐山昨天致詞則未有相關表態，習王關係仍受關注。

另據港媒報導，王岐山在昨天的致詞中點出中國金融發展的歪路、歧路及邪路，多涉及李克強提出的「網絡經濟」衍生出來的問題。對此，時事評論員劉銳紹分析稱，現時難以判斷王言論是否劍指李，但有可能是「清舊帳」，未來再繼續挖李的施政過失，「一直挖到20大」。

中共 北京 李克強

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