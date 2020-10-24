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習近平重提「打得一拳開」 4度引用毛澤東談話

中國新聞組／北京24日電
中國國家主席習近平23日在紀念抗美援朝70周年大會上發表講話。（新華社）
中國國家主席習近平23日在紀念抗美援朝70周年大會上發表講話。（新華社）

中國國家主席習近平23日在紀念抗美援朝70周年大會上發表講話，其中四次引用了毛澤東在抗美援朝時期的談話，且今年並未依循往例舉行座談會，而是提升為規模更大的紀念大會，觀察人士解讀，這無疑是中國對美國的高調反擊，「警告美國的意味十分明顯」。

香港01報導，習近平繼率領中共全體常委出席抗美援朝70周年紀念展覽並重申中國取得這場戰爭勝利之後，23日又在「紀念抗美援朝70周年大會」上發表講話，且四次引用毛澤東關於抗美援朝的原話，警告美國的意味十分明顯。

習近平先是引用了毛澤東1950年回答民主人士周世釗、王季範有關「志願軍出兵援朝，是不是會影響和平建設？」提問時所說的「打得一拳開，免得百拳來」。毛澤東當時表示，若把北韓問題置之不理，美帝必然得寸進尺。「我們抗美援朝就是不許它的如意算盤得逞。打得一拳開，免得百拳來。我們抗美援朝，就是保家衛國。」

1953年7月停戰協定簽訂後，毛澤東於同年9月在中央人民政府委員會會議發表抗美援朝講話提到，「帝國主義侵略者應當懂得：現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的。」這句話也以原話出現在習近平23日的講話中。

習近平稱，在朝鮮戰場上，志願軍將士面對強大而兇狠的作戰對手，以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，譜寫了驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。其中的「敵人是鋼多氣少，我們是鋼少氣多」是毛澤東當年總結抗美援朝戰爭的「勝利之道」。

1950年9月，毛澤東分析朝鮮戰局和中共對策時曾說：中國人民的願望是不要打仗，「但你一定要打，就只好讓你打。你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈，抓住你的弱點，跟著你打，最後打敗你。」習近平引用時沒跟著說「最後打敗你」，但以「把靈活機動戰略戰術發揮得淋漓盡致」替代。

報導並分析，過去，北京是否舉行抗美援朝紀念活動以及規模大小，與當時中美關係的好壞息息相關。例如首次出席抗美援朝紀念活動的中共最高領導人江澤民，當時正值以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館，中美關係迅速惡化。從今年70周年紀念大會提升規格來看，這也與今年以來中美關係一再惡化的背景有關。 

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