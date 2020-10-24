俄中關係良好 普亭：未來不排除軍事同盟

俄羅斯總理普亭指未來不排除俄中軍事同盟。圖為2018年俄羅斯軍事演習，中國、蒙古部隊也參加。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 22日表示，俄羅斯和中國 皆滿意目前的戰略夥伴關係，現階段沒有和中國建立軍事同盟的必要，但不排除未來有此可能。

普亭出席一場國際外交政策專家的視訊會議，被問到是否可能建立俄中軍事同盟時，他說：「我們並不需要。但是從理論上來說，你能想像得到，確實有此可能。」

去年12月俄中在波羅的海舉行聯合軍演，伊朗也加入。普亭指出，這顯示兩國軍事合作蓬勃發展。

普亭提到，俄羅斯分享敏感的軍事科技，這些技術顯著提升中國的軍事潛力，不過他沒有提及技術的具體細節。他說：「毫無疑問的，我們與中國的合作正增強中國軍隊的防禦能力。時間將說明它（俄中軍事同盟）會如何發展，我們不會排除這樣的可能性。」他強調，未來可見到兩國軍事連結更緊密。

雖然俄中皆讚揚他們之間的「戰略夥伴關係」，但到目前為止，兩國都拒絕談論建立軍事同盟的可能性。

普亭的談話顯示，在俄、中與美國的關係日益緊張的情況下，俄中的關係不斷深化。普亭也強力呼籲，將俄、美僅存的一項武器管制協定時限延長。

美俄相繼退出「中程核武條約」，兩國僅存最後一項武器管制協定「新戰略武器裁減條約」（New START），將於明年2月到期。華府當局提議延長一年，並且要求中國加入中美俄3邊軍控談判。普京表態稱俄羅斯不反對中國加入條約，但要讓中國加入這個條約，就不要忘記英國法國也擁有核武器，他們也應該加入。

對此，中國外交部發言人趙立堅23日表示，中方無意參加所謂的中美俄三邊軍控談判這一立場是明確的和一貫的，中方的立場也得到了包括俄方在內的國際社會的廣泛理解和支持。