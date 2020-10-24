中國才說「援朝」 北韓狠狠打臉：中國沙塵暴可能帶有新冠病毒

北韓官方電視台稱，中國吹來的沙塵暴可能有新冠病毒。（取材自BBC）

中國 近日大力推播「抗美援朝」，但北韓 卻狠狠打臉。北韓官媒中央電視台22日在晨間新聞中提醒民眾，近日中國吹來的沙塵暴 「可能帶有新冠病毒」，呼籲民眾待在室內。

BBC報導，來自中國及蒙古沙漠地區的黃沙會定期吹向鄰近的兩韓境內，北韓警告，這些來自中國的沙塵暴可能帶有新冠肺炎病毒，呼籲民眾盡量待在室內，平壤街頭也因此幾乎空蕩無人。北韓官媒勞動新聞刊出的報導也提到這些沙塵暴，「所有工人…應認清入侵惡毒病毒的危險性」。

報導稱，根據俄國駐平壤大使館的臉書專頁貼文，北韓外交部也向駐在北韓的其他外交或國際機構提出這項警告，建議所有外籍人士待在家中、緊閉門窗。

報導指出，根據總部設在南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，北韓官媒以針對武漢肺炎病毒與空氣傳播關聯的研究推斷，「應審慎應對即將到來的沙塵暴」。

BBC指出，目前並無證據顯示季節性的沙塵暴與武漢肺炎病毒有關，但北韓並非唯一提出這項關聯的國家。土庫曼共和國先前也聲稱，他們是因為這些充滿病毒的沙塵，才要求民眾戴口罩，否認掩蓋疫情。

據報導，美國疾病管制暨預防中心的確說過，武漢肺炎病毒可以在空氣中飄浮「數小時」，但他們也提到，因此被感染的機率相當低，更別說在戶外；大多數人都是透過密切接觸確診者，透過飛沫感染。

南韓媒體也認為，冠狀病毒藉由中國沙塵暴傳遞至北韓境內的說法並不可信。

另據法廣報導，捷克確診病例激增，成為歐洲疫情最嚴重國家之一，捷克衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）22日對議員表示，幾乎可確定病毒源自於中國實驗室的洩漏。

此話一出，中國駐捷克使館官網刊文表示，若有關報導屬實，中方對普萊穆拉部長這一言論十分不解。並指作為衛生領域專家，在下結論之前，需要拿出切實證據，使用「幾乎」這樣的表述既不嚴謹，更不負責任，我們對此堅決反對。