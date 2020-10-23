737MAX-8何時復飛？中：沒有時間表

中國民航停飛737MAX8，並稱復飛沒有時間表，圖為中國南方航空的波音737MAX8。（取材自中國民航網）

衣索比亞航空一架737MAX-8去年3月發生空難；隨後中國 民航局便要求暫停737MAX-8商業運行。民用航空局局長馮正霖22日表示，波音公司總裁與他談兩次復飛的問題，只要符合「三原則」飛安要求，中國樂見其復飛。

觀察者網報導，目前中國停飛的機隊在世界各國最多。馮正霖在國務院 新聞發布會上表示指出，中國民航率先在全球停飛737MAX-8，是基於對安全隱患零容忍的理念和對航空運輸安全高度負責的職業精神來要求。

馮正霖提到，在和FAA、波音公司交換意見時，他明確提出中國民航復飛的三原則，分別是飛機的設計更改必須獲得適航批准、駕駛員必須得到充分有效的訓練、兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施是有效的。

他稱中國沒有為737MAX-8的復飛設定時間表，「只要符合這個要求，我們是樂見復飛的」。但若達不到要求，或者不符合三原則，那麼中國還是會繼續執行適航審定，確保安全。

去年3月，衣索比亞航空一架737MAX-8飛機發生墜機空難；隨後中國民航局要求中國運輸航空公司暫停波737MAX-8飛機的商業運行。今年的新冠肺炎疫情使得波音的境況雪上加霜。

不過據中央社報導，針對美國 國務院批准3筆對台軍售，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場。

時殷弘表示，這3筆軍售中，增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）及相關零件與支援系統，是由波音生產。而中國一向是波音商用客機的大買家，未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。