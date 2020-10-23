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重提毛澤東長子遭美軍炸死往事… 央視首播紀念影片

記者林則宏／綜合報導
毛岸英（右一）1946年從蘇聯返回中國後，負責中蘇交往中的翻譯工作。（央視畫面截圖）
毛岸英（右一）1946年從蘇聯返回中國後，負責中蘇交往中的翻譯工作。（央視畫面截圖）

中國近期鋪天蓋地舉行各種紀念「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」活動，央視22日晚間播出紀念抗美援朝紀錄片「英雄兒女」。在記錄片的第一集「祖國召喚」中，更首次公開毛澤東長子毛岸英在中共建政初期一段珍貴影像。

（請由25分處開始觀看)

來源：YouTube

紀錄片開場提到，1950年6月25日朝鮮戰爭爆發，「這，本來是發生在朝鮮半島的一場內戰。但由於美國的強勢介入和直接出兵，把美麗的三千里江山變成了第二次世界大戰之後的最大戰場。」

1950年10月，朝鮮勞動黨和朝鮮政府向中共中央和中國政府發出請求，急盼中國出兵朝鮮。對此毛澤東當時說：「打得一拳開，免得百拳來，我們抗美援朝就是保家衛國。」

在紀錄片「祖國召喚」這一集中，中國還首次公布毛岸英在中共建政初期一段珍貴影像。這段影像是1949年10月1日，蘇聯文化科學藝術代表團訪問中國，周恩來、鄧穎超接見代表團成員，毛岸英就站在周恩來身邊擔任翻譯。

毛岸英1946年從蘇聯返回中國，就擔任中蘇交往間的翻譯工作。

中國決定投入韓戰後，由時任中共中央人民革命軍事委員會副主席彭德懷擔任中國人民志願軍司令員兼政治委員，指揮參戰的中國人民志願軍。

紀錄片稱，1950年10月7日晚上，毛澤東在中南海菊香書屋設家宴為彭德懷送行，毛岸英作陪。吃飯的時候毛岸英對彭德懷說，「彭叔叔，抗美援朝，上前線打仗可有我一份」。

彭德懷聽說毛岸英要上前線，馬上表示不同意。彭德懷說，「去朝鮮（北韓）有危險，美國飛機到處轟炸。在後方搞建設，也是抗美援朝。」毛澤東則告訴彭德懷，「你就收留了他吧，岸英會講俄語、英語，你到朝鮮讓他擔任翻譯工作也好。」彭德懷最後同意了。 

因此，彭德懷說，毛岸英是中國人民志願軍的第一個志願兵。

1950年，新婚不久的毛岸英就投入抗美援朝戰爭，當年11月25日上午，美空軍轟炸機飛臨志願軍司令部上空，投下了數十枚凝固汽油彈。當時正在作戰室內的毛岸英慘遭炸死，得年28歲，參戰僅短短34天。

在當前中美關係日益惡化之際，北京高調紀念「抗美援朝」戰爭，並重提毛澤東長子當年遭美軍炸死的往事，政治意味深遠。中國退役軍人事務部、中央軍委政治工作部22日向當年參戰老兵發表的慰問信指出，抗美援朝戰爭「打破了美帝國主義不可戰勝的神話」。

北京青年報指出，中國各地近期也舉行各種紀念抗美援朝戰爭活動。江蘇省委書記婁勤儉21日特別前往慰問當年參戰老兵時也表示，中國當年贏得抗美援朝戰爭的勝利，「啟示我們，中國人民沒有克服不了的困難，這世界上沒有任何敵人能嚇唬住我們。」

毛澤東長子毛岸英當年在韓戰中，慘遭美軍炸死，得年28歲。（央視畫面截圖）
毛澤東長子毛岸英當年在韓戰中，慘遭美軍炸死，得年28歲。（央視畫面截圖）
央視22日公布一段1949年10月1日中共建政時，毛澤東長子毛岸英陪同周恩來夫婦...
央視22日公布一段1949年10月1日中共建政時，毛澤東長子毛岸英陪同周恩來夫婦接見蘇聯代表團的影片。（央視畫面截圖）

中國 中共 美國

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