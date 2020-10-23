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面對美方施壓 中梵主教任命 臨時協議延期2年

記者呂佳蓉／綜合報導
位於西安已有300多年歷史的天主教堂。（中新社）
位於西安已有300多年歷史的天主教堂。（中新社）

署的「梵中主教任命臨時性協議」將延期兩年，公告中文版僅短短157字，未提及任何有關梵中間政治或外交互動。中國外交部也同步宣布這項訊息。

中國外交部發言人趙立堅周四下午宣布，中國同梵蒂岡經友好協商，決定將關於主教任命的臨時性協議延期兩年，雙方將繼續保持密切溝通和協商，持續推動改善關係的進程。

教廷在公告中表示，梵中主教任命臨時性協議對天主教在中國的福傳牧靈有正面價值，教廷為增進中國教會與中國人民福祉，希望繼續與中國推動開放性與建設性對話。

教廷與中國2018年9月22日簽署主教任命臨時性協議，詳細條約未對外公開，根據媒體陸續披露的內容，教宗方濟各赦免7位中國政府獨立任命的「愛國主教」，換取北京承認教宗在中國天主教的領袖地位，教宗對中國主教人選有最後決定權。

美國國務卿龐培歐曾批評中國持續迫害天主教徒，並警告如果梵蒂岡續簽這項協議，「將危及自身的道德權威」。儘管面臨美方施壓與批評，梵蒂岡仍決定與北京就該協議續簽兩年。

義大利媒體此前報導，中國與梵蒂岡將在22日共同宣布續約事宜，且雙方可能在兩年內正式建交。不過，環球時報英文版引述學者專家分析稱，雙方建交不會那麼快，梵蒂岡或想與中國建交，但北京有更多考量。

教廷國務院長帕洛林則說，現階段雙方談判未觸及外交關係，協議只關乎教務問題，無涉政治邦交。

中國 北京 教宗

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