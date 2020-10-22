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中美惡化！「抗美援朝」紀念升級 習23日發表談話

記者呂佳蓉／綜合報導

中美關係跌至40年來的歷史冰點，雙方在科技、教育、貿易等領域激烈交鋒，中共官方今年異常高調的宣傳紀念「抗美援朝70周年」。英國媒體指出，官方強調「抗美」，強化「美國侵略」的宣傳。總書記習近平23日將出席紀念大會，並發表談話。

1950年6月北韓的朝鮮人民軍越過38度線，大舉進攻南韓，直到雙方在1953年7月簽訂停火協議為止，這段期間為韓戰。中共稱之為「抗美援朝」，是因為在1950年10月19日派遣了「志願軍」跨過鴨綠江，介入了戰爭。

在中美關係惡化的此時，中共官方今年宣傳更加強調了美國在那場戰爭中的作用。國家主席習近平19日在北京帶領一批中共高層官員參觀「抗美援朝主題展覽」，這是他上任以來最明顯的「致敬行為」。

習近平當時表示，抗美援朝精神「必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」。

英國金融時報報導，關於中共參加韓戰的決定，官方敘事已經發生了一次轉變，原先的版本是支援社會主義兄弟抗擊帝國主義侵略，新的版本是中共軍隊為保衛國家、讓中華民族得以復興做出了巨大犧牲。

聖路易華盛頓大學歷史學者馬釗指出，中國的反美情緒出現明顯爆發。丹東抗美援朝紀念館在關閉6年後，在9月重新開放，紀念館中的美國軍隊被明確定為侵略者；2014年前使用的是「聯合國部隊」這種更中立的表述。

中央社報導，中國各大官媒也加大「抗美援朝」的宣傳口徑，央視日前已播映「抗美援朝保家衛國」紀錄片，陸續播出韓戰紀錄片「為了和平」及紀錄片「英雄兒女」，敘述共軍「抗美援朝」歷史進程。本周中國將上映的電影「金剛川」，亦是敘述在韓戰最後階段，一小支中共軍隊抵禦美國軍隊的故事。

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