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對中國釋出善意 印度送還迷路解放軍士兵

中國新聞組／北京22日電

本報系聯合報報導，中印邊境部隊持續對峙，但近日因印方善待一名走失的解放軍士兵，且於21日凌晨將走失士兵送還中方，雙方緊張關係或可降低。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利日前稱，18日晚，中方一名應牧民請求幫助尋找犛牛的士兵迷路走失。事發後，中方邊防部隊第一時間主動向印方通報情況，並希望印方協助搜尋救援，印方答應予以支持並承諾找到中方人員後及時交還中方。

中國軍網報導，21日凌晨，印方依約將這名走失的士兵送交中方。

印度媒體稱，印軍為這名中方士兵提供包括氧氣在內的醫療援助，以及食品和厚實的衣物等，以確保他在高海拔和惡劣天氣情況下健康不會受到威脅。

這應是數月來，印度具體釋出善意的一次行動。不過，中國軍事專家稱，中印兩軍相互交換人員，是有協議的。今年6月中旬中印邊境發生衝突後，解放軍也曾經俘虜裝扮成獵人的五名印度情報人員，後來按照協議，向印方移交了這五人。

另據中新社報導，中印邊境衝突未解，解放軍西藏軍區一支部隊近日在海拔4700多公尺的喜瑪拉雅山南麓演練，其中武器裝備和人員著裝有近90%為新裝備。

據報導，一支駐訓在西藏軍區的某合成旅近日演練，全面檢驗高寒山地條件下的多兵種相互配合，與協同作戰能力。

報導指，本次演練分為砲兵、情報偵查和電子對抗等編組，且武器和著裝有90%是新裝備，其中一些裝備下發到單位還不到三個月。

邊境 印度 中國

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