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瑞典禁華為、中興 中方：對瑞企在華經營帶來消極影響

中國新聞組／北京22日電

瑞典20日宣布，參加11月5G頻譜拍賣的電訊公司禁止使用中國科技公司華為及中興通訊設備。中國外交部發言人趙立堅21日回應稱，中方對瑞典的決定表示強烈不滿，瑞典應秉持客觀公正態度，糾正錯誤決定，避免給中瑞經貿合作和「瑞典企業在華經營帶來消極的影響」。

中國外交部21日舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，中方針對瑞典這一舉措，是否會針對瑞典採取反制措施。趙立堅在回答時，作上述表示。這似乎暗示將反制瑞企。

香港01報導，趙立堅說：「瑞方在沒有任何證據的情況下，以國家安全為藉口，無端抹黑中國公司，公然打壓中國電信企業，將正常的經濟合作政治化這一做法有悖於瑞典奉行的自由、開放、公平、公正、非歧視的市場經濟原則，也違反了國際經貿規則。」

此外，中國駐瑞典大使館發言人20日表示，中方堅決反對濫用「國家安全」概念，在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，以「莫須有」罪名打壓中方企業，人為阻隔合作。

發言人稱，中方敦促瑞典政府遵循開放發展和公平競爭的市場原則，重新審視相關決定，向中方企業提供開放、公正、公平、非歧視性的營商環境，以維護相互開放大局。

另據界面新聞引述俄羅斯衛星通訊社報導，華為公司發言人發表聲明表示，對於瑞典郵政和電信管理局禁止其設備進入5G網路，公司感到「驚訝和失望」。

華為公司發言人表示，華為是一家「100%由員工持有」的公司，瑞典政府指控華為構成安全威脅，但沒有「事實依據」支持。聲明指出，瑞典政府將華為排除在外「完全是基於毫無根據的假設」，「不公平且不可接受」。

瑞典 中國 華為

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