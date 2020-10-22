美國砸10億美元 要巴西電信業棄用華為、中興

美國承諾提供巴西資金購買美國產品，共同抵制華為。(Getty Images )

美國 撒銀彈遊說他國封殺華為5G 出現具體行動。就在巴西擬買中製新冠疫苗、高層鬧不和之際，美國20日承諾提供10億美元(約66億人民幣)資金，讓巴西電信業者向華為的競爭對手採購5G設備，將華為和中興排除在外。中駐巴西大使館批華府高層虛構「中國 威脅論」，攻擊中國5G技術安全，是出於特定政治目的污衊抹黑中國。

觀察者網引述路透報導，美國國家安全顧問歐布萊恩率領的一支代表團，已經與巴西總統波索納洛進行了會晤。報導稱，雙方探討了一項美國進出口銀行的融資協議，該協議就包含了5G領域的商業合作。

美國國際發展金融公司（DFC）、美國進出口銀行及美國國家安全委員會的官員透露，巴方可使用相關資金直接採購其他公司的5G設備。路透稱，這是川普政府對抗中國商業競爭計畫的一部分。

根據美國駐巴西大使館網站指出，目前美國進出口銀行已經與巴西政府簽署了一份備忘錄，該機構將為巴西提供多達10億美元的融資金額，用以促進包括電信領域的商業發展機會。

貿易代表賴海哲聲稱，美國與巴西達成的貿易協定，會為鋼鐵、酒精和糖等產品貿易的進一步談判鋪平道路，推動美國「加大在該地區的投資」，從而制衡所謂的中國在該地區的擴張。

報導稱，巴西計畫於明年向國內運營的電信公司拍賣5G頻率，由於華為的5G設備更划算，多家公司已經從華為購買了設備。根據美國官員的說法，巴西目前尚未作出最終決定。但有消息人士透露，巴西對華為的立場已經發生了改變。

中國駐巴西使館發言人21日指出，美少數政客罔顧事實、編造謊言，污衊攻擊華為5G，濫用國家安全概念，動用國家機器打壓中國高科技企業的正常經營，脅迫有關國家對包括華為在內的中國企業採取歧視、排他政策，是赤裸裸的霸權主義行徑。但也表示中方相信大多數國家仍將保持獨立，並在5G方面做出自己的決定。