巴西9000人受試中製疫苗 35%輕微副作用

科興生物展台上的新冠疫苗。(取材自華夏時報)

巴西聖保羅州政府19日指出，在巴西參加中國北京 科興生物公司與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的實驗疫苗 CoronaVac第3階段人體試驗的9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，這些輕微的副作用包括頭痛、接種部位腫脹。

香港經濟日報報導，聖保羅州長多利亞（João Doria）表示，臨床研究的初步結果證明，在巴西測試的所有疫苗中，Corona Vac的不良反應率最低，是目前進展最快、最安全和最有希望的抵抗新冠病毒疾病疫苗，聖保羅州政府預定今年底提出疫苗有效性的數據。

聖保羅布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，到目前為止，巴西已在9000名志願受試者中接種1.2萬劑疫苗，其中35%出現頭痛和接種部位腫脹，沒有嚴重副作用的記錄。

北京科興生物公司9月底公布的研究指出，在中國參加試驗的逾5萬名志願者中，只有5.36%的受試者出現程度輕微的不良反應，包括注射部位輕度疼痛（3.08%），疲勞（1.53%）和中度發燒（0.21%）。

柯瓦斯指出，CoronaVac的試驗將擴大到1萬3000名志願者，包括老年人和兒童等高危險群，尤其是對老年人免疫反應的研究，以瞭解正常劑量疫苗在老年人中是否有效。

多利亞表示，只要國家衛生監測局（Anvisa）批准CoronaVac，預計12月下旬即可開始對醫護人員進行預防接種。

根據聖保羅州政府與北京科興生物公司簽署的協議，北京科興公司將在12月31日以前向聖保羅州提供4600萬初始劑量，之後再由布坦坦研究所在2月底以前生產6000萬劑，這些劑量將足以為聖保羅州4400萬民眾接種疫苗。

世衛組織（WHO）建議，應從醫護人員和老年人等染疫高風險群開始，然後逐步讓更多人接種，不過柯瓦斯表示，沒有必要為所有人接種疫苗，因為隨著群體免疫力提高，疫情將自然受到控制。

柯瓦斯指出，一旦中國疫苗在初步分析中證明至少50%的療效，聖保羅州政府將向國家衛生監測局申請開放緊急使用CoronaVac。