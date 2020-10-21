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基於國安理由 瑞典5G禁華為、中興通訊設備

中國新聞組／北京21日電

據英媒報導，基於安全理由，瑞典郵政和電信管理局（PTS）20日宣布將禁止參與下月5G頻譜拍賣的企業使用華為或中興公司的5G設備，正在使用的華為或中興設備則必須在2025年初之前完成更換。

觀察者網引述路透報導，據瑞典郵電局解釋，該決定是經軍方和安全部門的評估後制定的。從當地媒體「Computer Sweden」的報導來看，瑞典排除華為和中興的原因不是基於技術性理由，而是聲稱這樣會有外來干涉的風險。

據報導，瑞典是華為在5G市場的主要競爭對手愛立信的母國，目前已有Hi3G、Net4Mobility、Telia和Teracom四家公司計畫參與3.5 GHz和2.3 GHz頻段的拍賣。

報導說，瑞典電訊公司Tele2及挪威電訊（Telenor）會一起以Net4Mobility的名義參加5G頻譜拍賣，並已獲得批准。Tele2稱，瑞典郵電局的決定基本上沒有改變他們的計畫。

對此，中國駐瑞典大使館使館發言人20日表示，瑞典有些人炒作有關華為和中興等中方企業的設備構成所謂「國家安全威脅」的論調，但拿不出任何真憑實據。我們堅決反對濫用國家安全概念，在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，以「莫須有」罪名打壓中方企業。

瑞典 華為 5G

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