美國將6中企、2中國人列入黑名單 涉事企業：不怕

中國外交部發言人趙立堅。(取材自趙立堅推特)

中美關係緊張仍未緩解，美國國務院 19日表示，已將兩名中國人和六家中國實體列入黑名單，因為他們和伊朗 伊斯蘭共和國航運公司交易，並在某些狀況下協助該公司規避美制裁。涉事中企稱，制裁對公司的運營沒有造成影響，也不會因此而懼怕美國制裁。

中央社報導，美國國務院點名的實體包括仁達投資控股集團（上海）（Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.）、仁達航運（Reach Shipping Lines）、貫中通運有限公司(Delight Shipping Co., Ltd.)、凝心貨運(Gracious Shipping Co. Ltd)，以及另兩家航企Noble Shipping Co. Ltd.和Supreme Shipping Co. Ltd.。

美國國務院聲明也說，已將仁達投資控股集團（上海）有限公司執行長陳國平以及同公司的總裁何羿列入黑名單。

據報導，被列入美國財政部指定制裁名單之後，這些實體和個人在美國管轄範圍的資產將被凍結，美國人基本上不能與他們有商業往來。

美國國務卿龐培歐在聲明中說：「19日，我們對世界各地有利害關係者重申警告，如果你和伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）做生意，你就有被美國制裁的風險。」

國務院還指控這六個實體提供與伊朗航運業相關的「重要商品或服務」，仁達投資控股集團（上海）有限公司與旗下仁達航運更協助伊朗伊斯蘭共和國航運公司與其子公司規避美國制裁。

這是美國總統川普2018年決定退出伊朗與6大強國簽訂的核子協議之後，美國實施的最新制裁。

另據新浪網報導，對上述制裁，涉事中方企業稱，美國的所謂制裁對公司的運營沒有造成影響，也不會因此而懼怕美國制裁。

針對美國以「伊朗問題」為藉口制裁中國企業一事，外交部發言人趙立堅日前曾就此議題多次回應。他指出中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並批美在當前國際社會共同對抗新型冠狀病毒疫情時，仍在大搞單邊主義及所謂的極限施壓，與國際共抗疫情的努力背道而馳，認為美國嚴重違反人道主義精神。