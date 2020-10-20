參觀「抗美援朝」展 習近平：戰勝一切強敵

習近平（前右）、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等人19日在中國人民革命軍事博物館參觀「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」。（新華社）

中國 今年擴大紀念「抗美援朝」70周年，國家主席習近平 19日前往中國人民革命軍事博物館 ，參觀「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」。習近平亦發表談話稱，抗美援朝精神是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人。

新華社報導，習近平與李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等人19日下午3時到中國人民革命軍事博物館參觀「銘記偉大勝利 捍衛和平正義—紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」。

來源：CCTV中国中央电视台 YouTube

習近平發表談話表示，抗美援朝戰爭的勝利，是正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利。抗美援朝戰爭鍛造形成的偉大抗美援朝精神，是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人。

習近平說，70年前，為了保衛和平、反抗侵略，中國黨和政府毅然作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策，英雄的中國人民志願軍高舉正義旗幟，同朝鮮人民和軍隊一道，捨生忘死、浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭偉大勝利。

習近平強調，要深入學習宣傳中國人民志願軍的英雄事跡和革命精神，學好黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史，激勵全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，牢記初心使命，堅定必勝信念，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中國夢強軍夢不懈奮鬥，為維護世界和平、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。