我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

美施壓卻反效果 梵蒂岡、中國22日宣布續約

中國新聞組／北京20日電
中梵22日續簽協議。（路透資料照片）
中梵22日續簽協議。（路透資料照片）

義大利媒體披露，教廷（梵蒂岡）與中國將在22日共同宣布續簽「梵中主教任命臨時性協議」，協議現階段內容仍僅牽涉教務問題，但若協議推動順利，梵中可能在兩年內建立外交關係。

中央社報導，義大利第一大報「晚郵報」指出，教廷消息來源證實效期兩年的「梵中主教任命臨時性協議」將在22日屆期當天宣布續約，梵中雙方宣布時間是教廷當地時間中午12時，相當北京時間傍晚6時。

教廷官方新聞室對此未發表評論。

不過報導也指出，教廷相關人士推測，若協議推動順利，梵中可能在兩年內建交。

教宗拒見龐培歐 讓北京滿意

教廷相關人士透露，美國國務卿龐培歐施壓教廷勿與中國續簽協議，反而是促成協議的最大推手。中方內部原本對於是否續簽協議有歧見，但北京很滿意教宗方濟各拒見龐培歐的處置，使中國內部贊成續約的「親梵蒂岡派」讓持反對意見的「基本教義派」閉嘴。

教廷官員說，龐培歐的威脅幫了教廷一個忙，向北京證明教廷堅持與中國對話的路線不會受到任何制約。中方原本擔心教廷會受美國牽制，或因為天主教內部反對聲浪而改變政策，「不過在龐培歐訪問教廷之後，中國的疑慮很快變成了滿意」。

報導指出，部分教廷人士認為，教廷悍拒與龐培歐一起反中，可能讓北京願意提早邀請方濟各訪問中國，不過這目前只停留在臆測階段。

一位熟悉梵中關係的專家指出，中國共產黨為維持政權，一向以「聯合次要敵人打擊主要敵人」為統戰鬥爭工具，中方不顧梵中協議破壞中國國家主席習近平的「宗教中國化」政策，只是希望聯合教廷這個次要敵人打擊主要敵人美國。因此協議續約對中共而言是短多長空，就像教廷國務院高層所說，一旦宗教自由的門縫開了，是關不住的，終將毀滅中共政權。

晚郵報報導，教廷內部並非對協議全然樂觀，只是認為「一個壞協議總比沒協議好」，教廷也為此付出代價，必須對新疆維吾爾人、香港、中國非官方教會遭迫害等事件噤聲。

中國 龐培歐 北京

上一則

涉暴動中大女生 獲德國政治庇護

下一則

受疫情影響 逾7成港人收入減少

延伸閱讀

美施壓 … 反促使「梵中將續簽主教協議」

美施壓 … 反促使「梵中將續簽主教協議」
「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關

「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關
龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄

龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄
「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56
圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

中國新冠疫苗將開打 1劑200元人民幣 需打2劑

2020-10-15 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」