美施壓卻反效果 梵蒂岡、中國22日宣布續約

中梵22日續簽協議。（路透資料照片）

義大利媒體披露，教廷（梵蒂岡）與中國 將在22日共同宣布續簽「梵中主教任命臨時性協議」，協議現階段內容仍僅牽涉教務問題，但若協議推動順利，梵中可能在兩年內建立外交關係。

中央社報導，義大利第一大報「晚郵報」指出，教廷消息來源證實效期兩年的「梵中主教任命臨時性協議」將在22日屆期當天宣布續約，梵中雙方宣布時間是教廷當地時間中午12時，相當北京 時間傍晚6時。

教廷官方新聞室對此未發表評論。

不過報導也指出，教廷相關人士推測，若協議推動順利，梵中可能在兩年內建交。

教宗拒見龐培歐 讓北京滿意

教廷相關人士透露，美國國務卿龐培歐施壓教廷勿與中國續簽協議，反而是促成協議的最大推手。中方內部原本對於是否續簽協議有歧見，但北京很滿意教宗方濟各拒見龐培歐的處置，使中國內部贊成續約的「親梵蒂岡派」讓持反對意見的「基本教義派」閉嘴。

教廷官員說，龐培歐的威脅幫了教廷一個忙，向北京證明教廷堅持與中國對話的路線不會受到任何制約。中方原本擔心教廷會受美國牽制，或因為天主教內部反對聲浪而改變政策，「不過在龐培歐訪問教廷之後，中國的疑慮很快變成了滿意」。

報導指出，部分教廷人士認為，教廷悍拒與龐培歐一起反中，可能讓北京願意提早邀請方濟各訪問中國，不過這目前只停留在臆測階段。

一位熟悉梵中關係的專家指出，中國共產黨為維持政權，一向以「聯合次要敵人打擊主要敵人」為統戰鬥爭工具，中方不顧梵中協議破壞中國國家主席習近平的「宗教中國化」政策，只是希望聯合教廷這個次要敵人打擊主要敵人美國。因此協議續約對中共而言是短多長空，就像教廷國務院高層所說，一旦宗教自由的門縫開了，是關不住的，終將毀滅中共政權。

晚郵報報導，教廷內部並非對協議全然樂觀，只是認為「一個壞協議總比沒協議好」，教廷也為此付出代價，必須對新疆維吾爾人、香港、中國非官方教會遭迫害等事件噤聲。