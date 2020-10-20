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才短暫封禁10天… 巴基斯坦解禁TikTok

中國新聞組／北京20日電
巴基斯坦電信管理局19日在官方推特上稱，在一定的條件下，巴基斯坦方面已恢復TikTok在境內的服務。(取材自觀察者網)
巴基斯坦電信管理局19日在官方推特上稱，在一定的條件下，巴基斯坦方面已恢復TikTok在境內的服務。(取材自觀察者網)

經歷十天短暫的封禁後，巴基斯坦電信管理局宣布解除針對TikTok的禁令。

觀察者網報導，巴基斯坦電信管理局19日在官方推特上稱，在一定的條件下，巴基斯坦方面已恢復TikTok在境內的服務。但TikTok仍須主動調整平台上的內容，否則將面臨永久性的封禁。

巴基斯坦電信管理局在公告中提到，TikTok曾允許「不道德內容」在平台上傳播，並造成不良社會影響，電信管理局曾一直要求TikTok停止傳播「非法內容」，但TikTok方面未能滿足要求。9日，巴基斯坦電信管理局因此決定在國內禁用TikTok。

但隨後，TikTok的管理層與巴基斯坦電信管理局進行了接觸，並承諾TikTok將按照巴基斯坦的社會規範和法律，整改內容。TikTok方面還表示，將會封禁那些反覆上傳「非法內容」的用戶。

公告最後指出：「恢復TikTok服務必須嚴格遵守以下條件，平台不得用於傳播粗俗或不雅內容，也不能損害（巴基斯坦的）社會價值觀。如果未能滿足上述條件，那麼巴基斯坦電信管理局將永久封禁TikTok。」

報導稱，TikTok在一份聲明中表示，公司承諾將執行「社區准則，並遵守當地法律」，但未就同意遵循何種道德或標準發表評論。巴基斯坦方面此前針對TikTok的禁令，與網路隱私問題無關。

TikTok 隱私 推特

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