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領先全球！中國前3季經濟增速負轉正 CNN：被全世界羨慕了

記者陳言喬、記者林汪靜／北京20日電
中國第3季GDP年增4.9%，累計前3季GDP年增0.7%。圖為四川德陽某工廠忙碌的工人。（中新社）
中國第3季GDP年增4.9%，累計前3季GDP年增0.7%。圖為四川德陽某工廠忙碌的工人。（中新社）

中國國家統計局19日公布今年前3季國內生產毛額（GDP）數據，前三季經濟增速由負轉正，同比去年增長0.7%，是全球率先由負轉正的主要經濟體。不過，第3季經濟增速為4.9%，不如市場預期，但中國經濟復甦趨勢更明朗，預計第四季有望持續回升。中國經濟數據一出，CNN報導稱「中國被全世界羨慕了」。

「中國經濟被全世界羨慕了。」CNN以此為題報導稱，中國經濟正向世界展示成功控制住...
「中國經濟被全世界羨慕了。」CNN以此為題報導稱，中國經濟正向世界展示成功控制住新冠疫情的可能性。(CNN網頁截圖)

中國經濟正逐漸擺脫新冠肺炎疫情困局，國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國今年全年經濟增長1.9%。

中國人民銀行行長易綱日前在線上30國集團（G30）國際銀行研討會上表示，中國今年經濟將增長約2%，因其控制住新冠疫情，這表明對內需驅動的復甦前景有信心。

中國國家統計局發言人劉愛華19日表示，前3季GDP為72兆2786億元人民幣(約10兆7966億美元)，同比去年增長0.7%。分季度看，第1季負增長6.8%，第2季正增長3.2%，第3季擴大到4.9%。

劉愛華說，第3季增長4.9%，比第2季加快1.7個百分點；其中，規模以上工業增長5.8%，比第2季加快1.4個百分點；服務業增長4.3%，比第2季度加快2.4個百分點。

她說，從當前需求、生產，與整個市場表現出來的信心等方面看，今年第四季乃至全年有基礎、有條件、有信心保持目前的態勢。

第一，中國需求逐步回暖，前三季度固定資產投資同比增長0.8%，年內首次由負轉正，且呈現回升態勢。社會消費品零售總額季度增速也是首次轉正，尤其是電商的逆勢成長。

第二，產業偱環持續改善，產能利用率逐季提升。第3季工業產能利用率比第2季回升2.3個百分點。其中，汽車製造業、通用設備製造業、電腦通信和其他電子設備製造業都有所回升。服務業多數行業也都實現正增長。

第三，市場主體信心逐漸增強。規模以上工業企業利潤、製造業採購經理指數、非製造業商務活動等指標都比上個月上升。

不過，她也提到，當前國際環境然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較多，持續復甦基礎仍需鞏固。

就業部分，劉愛華提到，大學畢業生和外出務工勞動力就業都趨好轉，但今年就業壓力仍大，需加大政策力度。

另據環球網報導，中國經濟增速引起世界關注。報導引述CNN表示，這樣的成就得益於中國控制住了疫情。中國嚴格的防疫封鎖和檢測措施助其將新冠病毒控制住；此外，中國還撥款數千億美元用於大型基礎設施項目，以推動經濟增長；央行也盡其所能。「事實證明，其他國家難以復刻（中國）控制住病毒（傳播）的行動方案。」

中國 就業 疫情

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