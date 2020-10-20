澳洲智庫：中國在亞太影響力居次 逼近美國

澳洲智庫指出中國正迎頭趕上美國在亞太地區的影響力。此為示意圖。(中央社)

澳洲智庫一份研究顯示，中國 在亞太地區的影響力正在逼近排名第一位的美國 ，由於華盛頓對新冠疫情 的因應不佳，削弱自身的聲望。

位於雪梨的洛伊研究所（Lowy Institute）對26個國家和地區進行排名的2020年亞洲實力指數顯示，儘管美國仍然是亞太地區最具影響力的大國，但兩年前對中國的十分領先優勢如今已減半。

洛伊研究所研究負責人兼亞洲實力與外交項目主任Herve Lemahieu說，美國「失去聲望」是因為對疫情處置不佳、到處發生貿易爭端，且美國總統川普退出多邊條約和機構。

他接受彭博電話訪問時說，「疫情改變了遊戲，加劇了美國的雙重麻煩，一方面，美國對新冠肺炎疫情危機的處理不善導致聲望下降。另一方面，顯然美國要花好幾年才能從疫情造成的經濟損失中復甦。」

另外，台灣排名第14，是今年相對影響力上升的三個國家之一，另兩國是越南和澳洲 。報告指出，台灣就區域權力平衡仍有核心而戰略上的重要性，「在中國大陸積極擴張海權上，台灣因有美國支持，成為強大的牽制力量」。就分項表現來看，台灣表現最佳的是經濟實力，排名第八，因在外交上缺席，也有外交影響力表現最差，落在第19位。不過，台灣處置疫情有成，大幅提升了國際聲望。

研究所預料，美國經濟可能要到2024年才能恢復到疫情大流行前的水準。中國則全然不同，經濟已經從疫情中反彈，而且是2020年全球唯一有望復甦的大型經濟體。這可能使其在未來十年都對鄰國擁有優勢。

中國已連續三年穩居亞軍，儘管外界指控中國隱瞞新冠疫情嚴重程度，使外交影響力出現「顯著下降」。Lemahieu認為，北京的「戰狼外交」也是負面影響因素之一。

他說，若川普在11月大選成功連任，將導致出現「更多相同的」趨勢。但是，中國很難取代美國並成為亞太地區無可爭議的主導力量。