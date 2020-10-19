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抗美援朝紀錄片猛播「吐怨氣」網民：此時宣傳最有效

中國新聞組／北京19日電
北京衛視抗美援朝紀錄片「英雄」在黃金時段播出。（視頻截圖）
北京衛視抗美援朝紀錄片「英雄」在黃金時段播出。（視頻截圖）

為紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，北京衛視17日起播出抗美援朝紀錄片「英雄」；央視拍攝的抗美援朝歷史紀錄片「為了和平」，昨天也開始在央視播出。值此中美關係持續惡化之際，一系列「抗美」影片播出，讓不少觀眾及網民同仇敵愾，一吐怨氣。

新華社報導，央視拍攝的抗美援朝歷史紀錄片「為了和平」經中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝，分為「正義擔當」、「殊死較量」、「血性迸發」、「英雄讚歌」、「萬眾一心」、「偉大勝利」六集，每集約50分鐘。該片回顧中國領導抗美援朝戰爭勝利的歷程，將引導激勵廣大解放軍官兵和社會民眾弘揚偉大的抗美援朝精神和民族精神。

「為了和平」昨天起在央視綜合頻道晚上的黃金時段播出，預計連播三天後，再於國防軍事頻道等其他頻道重播，中央主要新聞網站、重點門戶網站和「學習強國」等平台及部分省、區、市衛視也同步推出。

另北京青年報報導，由北京市委宣傳部策劃、北京廣播電視台承製的抗美援朝紀錄片「英雄」17日起每天在北京衛視播出，該片共六集，聚焦於抗美援朝戰爭中，無私奉獻和英勇獻身的中華兒女。製作團隊除呈現戰爭中的獨家對手視角，也發掘老兵背後故事，盼抗美援朝精神歷久彌新。

對於一系列抗美援朝影片在電視頻道黃金時段播出，網民紛紛留言「每看一次哭一次」、「每次看到這樣的紀錄片都情不自禁的淚目」，並紛紛留言「向抗美援朝的英雄們致敬」。有網民稱，美國近來對中國祭出一連串的所謂制裁措施，一直未見中國大規模的具體反擊，心中多少有些失落，此時看了抗美援朝紀錄片，一吐心中積累已久的怨氣，「此時這樣的宣傳特別有效」。

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