青島追疫源…進口冷凍鱈魚包裝驗出活病毒 國際首例

山東青島華大「火眼」實驗室日前完成升級擴建，每日可完成40萬人份核酸檢測。(中新社)

青島市日前出現本土疫情 ，中國 疾病預防控制中心近日對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中，檢測 分離到活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品（冷凍冷藏供應鏈）外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒汙染的外包裝可導致感染。

據財新網報導，中國疾控中心表示，這次是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸條件下，新冠病毒可在物品外包裝存活較長時間，顯示新冠病毒以冷鏈物品為載體，具備遠距離跨境輸入的可能。

疾控中心警告，在特定條件下，活病毒可能直接感染無有效防範的接觸者，其中，冷鏈食品從業人員是最高危險群。這次發現顯示，在防範境外感染者移入的同時，亦需同時注意境外冷藏物品將病毒移入的風險。

不過，中國疾控中心指出，由於新冠病毒並非食源性疾病，對消費者的感染風險極低。

中國疾控中心警告，且在特定條件下，活病毒可能直接感染無有效防範的接觸者，其中，冷鏈食品從業人員是最高危險群。

目前依官方報告，青島的本土感染已降為零。國家衛生健康委員會在官網通報，中國17日新增確診病例13例，均為境外移入病例，分別為上海5例，廣東4例，陝西2例，天津1例，四川1例。

青島5天檢測千萬人

大公報報導，青島副市長欒新18日表示，此次青島應對疫情創造了三個「5天紀錄」：5天之內完成千萬人員的核酸檢測，屬世界首次；5天之內找到「零號病人」；5天之內確定社區感染風險不存在。10月11日至16日的120小時裏，青島完成1089.9萬餘個核酸樣本檢測，高效檢測速度引起不少外媒關注。

此外，10月18日，疾控部門18日已完成花都無症狀感染者王某基因測序溯源分析。央視報導，從進化關係來看，廣州花都無症狀感染者王某感染的病毒基因序列與王某工作的隔離酒店發現的境外輸入病例病毒基因序列高度同源，主要變異位點完全一致，可以確認王某感染來源於隔離酒店的輸入病例。

廣州市17日已完成重點區域人員排查，截至18日7時共完成應檢盡檢，願檢盡檢14萬8295人，核酸檢測結果均為陰性。王某活動軌跡涉及的區域外環境檢測結果也均為陰性。。