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英國駐華大使才挨轟獻媚 再發隔離視頻讚中國防疫

中國新聞組／北京19日電
吳若蘭日前發布隔離視頻日記，分享從下飛機到酒店的過程，大讚中國的防疫措施和衛生人員專業。(視頻截圖)
吳若蘭日前發布隔離視頻日記，分享從下飛機到酒店的過程，大讚中國的防疫措施和衛生人員專業。(視頻截圖)

英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）日前抵達北京開始任期，隔離期間，她用中文錄製隔離視頻日記，大讚中國的防疫措施和衛生人員專業。她在視頻中全程使用中文，被中國網友稱讚「接地氣」。

吳若蘭在9月履新後，曾與中國駐英國大使劉曉明會面。期間，兩人共同手舉《習近平談治國理政》一書。許多網友批評吳若蘭此舉是在向北京主動獻媚。

央視報導，吳若蘭13日發布第一條隔離視頻日記。在視頻中，她分享從下飛機到酒店的過程，「現在到了北京，在首都機場辦理有關手續，都辦得很順利，給我留下了非常深刻的印象。大家都非常專業，特別是衛生防疫人員。 」

兩次核酸檢測結果都為陰性後，吳若蘭從酒店返回官邸，她說：「北京比以前更大了，綠色的地方比較多，我現在不太認識這座城市，跟20年前比太不一樣了。」

據報導，吳若蘭15日又發布一條視頻，吳若蘭表示，她雖然還沒有出去，但聽說目前人們比較自由，可以旅遊，可以去外面吃飯，跟朋友見面。

她說：「中國各種防疫措施給我留下了非常深刻的印象。我已經做了兩次核酸檢測，兩個星期後，我還要再做一次。」

兩條視頻日記發布後，不少網友大讚她的中文，並希望她把中國的真是情況傳遞給英國，她也在微博留言欄表示會努力學好普通話，準備等隔離結束嘗試北京小吃「豆汁」。

今年6月，吳若蘭被任命為英國駐中國大使。1997年至2000年，她曾在英國駐華大使館任職。2012年到2016年，吳若蘭擔任英國駐香港和澳門總領事。

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