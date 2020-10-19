回應中美貿協 中修法提高侵權賠償至500萬

中國 13屆全國人大常委會第22次會議17日表決通過修改專利法，將法定賠償額提高，加強保護智財權的做法，相關做法回應中美第一階段貿易協議的要求。中國修法期間正逢中美貿易戰，中國對智慧財產權保護不力受到批評。

新法將從2021年6月實施。近年來美中貿易戰，雙方互徵關稅，延伸到科技戰，智財權保障受到高度重視。綜合央視及新京報報導，中國13屆全國人大常委會第22次會議17日通過修改專利法的決定，其中對故意侵權行為規定1到5倍的懲罰性賠償，將法定賠償額上限提高至人民幣 500萬元、下限提高至3萬元。

據報導，此次修法內容包括對專利權人合法權益的保護、促進專利實施和運用、完善專利授權制度等三方面內容。

其中，在加強對專利權人合法權益保護上，加大對侵犯專利權的賠償。對故意侵犯專利、情節嚴重的行為，法院可按權利人受損等情況，確定1到5倍的懲罰性賠償，並將法定賠償額從人民幣「1萬元以上100萬元以下」，提高至「3萬元以上500萬元以下」。

17日同時通過先前備受關注的「出口管制法」，規定中國可以根據實際情況，針對任何國家或地區「濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益的」，採取對等措施。

新華社當日報導稱，這意味著中國出口管制領域有第一部專門法律，將更好地促進和保障中國出口管制工作，維護中國國家安全和利益；美國 之音報導指出，自12月1日起施行的這部新法，將允許北京對美國以國家安全理由制裁中國公司加以報復。

最新出口管制法也規定該法必要的域外適用效力，境外組織和個人違反規定，危害中國國家安全和利益，妨礙履行防擴散等國際義務的，依法處理並追究其法律責任，並可處罰高達500萬元或相當於「非法交易」價值的20倍的罰款。

美聯社報導則指出，中國的新出口管制法將對「字節跳動」與美國的「甲骨文公司」有關出售TikTok的談判增加不確定性。