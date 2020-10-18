庇護2脫疆者 哈薩克發難民證

哈薩克政府發給兩名逃離新疆的哈薩克族人難民證。（中央社）

哈薩克政府近日對兩名從中國 新疆逃亡哈薩克的哈薩克族人發放難民證。這兩人去年10月在哈薩克志願者組織的記者會上揭發了新疆再教育 營的內幕。人權組織負責人指出，這表明哈薩克政府首次正式承認新疆存在再教育營。

自由亞洲電台報導，這兩名難民分別是去年10月從新疆逃到哈薩克的木沙汗（Kaster Musakhan）和阿里木（Murager Alimuly）。哈薩克人權團體阿塔珠爾志願者組織（Atajurt Kazakh Human Rights）的創辦人賽爾克堅透露，除了這兩人之外，還有另外4名逃離新疆的人，一人獲得了瑞典的庇護 ，還有三人還在爭取哈薩克的庇護。

中央社報導，賽爾克堅出示藍色外皮難民證的照片，封面以哈文和俄文寫著「哈薩克共和國難民證」，內頁分別貼有哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木的大頭照，證件效期均為2020年10月15日至2021年10月16日。

賽爾克堅說：「這是向來跟中共一唱一和的哈薩克當局第一次對逃離新疆的哈薩克人核發難民證，意味著哈薩克政府首度正式地以文件的形式，證實並且承認新疆存在再教育營。」

報導指出，木沙汗和阿里木於去年10月逃離新疆、非法入境哈薩克後被補，並且服刑。兩人在阿塔珠爾特志願者組織協助下，向哈薩克努爾蘇丹（Nur-Sultan）當局申請庇護。

兩人去年10月14日在阿塔珠爾特志願者組織的記者會中指出，他們不堪中國當局多年折磨而被迫逃亡，兩人的證詞揭發了「再教育營」內幕。

當時25歲的阿里木表示：「（新疆）額敏縣是一個小縣份，當地就有9個營區。不論80歲的老人，還是20歲的年輕人，都遭到囚禁。」

當時30歲的木沙汗說：「如果放了5個，他們會立刻再抓20個。我的一個兄弟2016年被抓，我們至今不知道他的處境。我們不敢去問，我們自己可能也會被拘禁。」

阿塔珠爾特志願者組織長年以來揭發「再教育營」內幕，因不斷遭到哈薩克親中人士誹謗和哈薩克當局長期騷擾，賽爾克堅最近將組織搬到土耳其註冊，目前仍在申請過程中。他於9月間入境土耳其，現居伊斯坦堡。