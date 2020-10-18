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搶制高點 習：加快發展量子科技

中國新聞組／北京18日電

中美科技熱戰，雙方爭搶制高點，中共中央總書記習近平16日表示，要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局。

新華社報導，中共中央政治局16日下午就量子科技研究和應用前景舉行第24次集體學習。習近平在主持學習時強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，科技創新是其中一個關鍵變量。

他指出，近年來，量子科技發展突飛猛進，成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。

習近平強調，中國已經具備在量子科技領域的科技實力和創新能力。但同時存在不少短板，發展面臨多重挑戰。必須堅定不移走自主創新道路，堅定信心、埋頭苦幹，突破關鍵核心技術，努力在關鍵領域實現自主可控，保障產業鏈供應鏈安全，增強中國科技應對國際風險挑戰的能力。

習近平並稱，要借鑑國外有益做法，深入分析研判量子科技發展大勢，找準中國量子科技發展的切入點和突破口，統籌基礎研究、前沿技術、工程技術研發，培育量子通信等戰略性新興產業，搶占量子科技國際競爭制高點，構築發展新優勢。

習表示，要健全政策支持體系。要加快營造推進量子科技發展的良好政策環境，形成更加有力的政策支持。要保證對量子科技領域的資金投入，同時帶動地方、企業、社會加大投入力度。

習近平強調，要加快基礎研究突破和關鍵核心技術攻關。要統籌量子科技領域人才、基地、項目，實現全要素一體化配置，加快推進量子科技重大項目實施。

習近平 中國 中共

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