谷歌前CEO：擊敗中AI 美須不惜代價

中國在5G領域占有優勢引起美國關切。圖為福建省廣播影視集團在展會上運用5G+4K+VR進行新聞報導。(中新社)

谷歌（Google）前CEO施密特（Eric Schmidt）15日在一場視頻會議上表示，美國 必須「不惜一切代價」（whatever it takes）在人工智能 （AI）領域擊敗中國 。

觀察者網引述美媒POLITICO新聞網指出，施密特是在當天參加「POLITICO人工智能峰會」時（POLITICO's AI Summit）說出此番言論的。

據報導，施密特認為，美國面臨著來自中國日益加劇的競爭壓力，急需制定一項發展人工智能技術的「國家戰略」來加以應對，但到目前為止，美國在國家層面上缺少一種「不惜一切代價」的原則方法來推動和主導全球人工智能的競爭。

施密特曾於2001年至2011年的10年間擔任谷歌CEO，目前是美國人工智能國家安全委員會（National Security Commission on Artificial Intelligence）的主席。

報導提及，施密特此前曾就針對中國取得人工智能領域的「指揮權」發出警告，並聲稱中國將人工智能主要用於軍力建設和「高科技威權主義」。為應對這一「威脅」，施密特說，美國有必要和諸如日本、英國、加拿大、以色列等民主國家一起合作主導「人工智能道德準則」，這對於確保人類價值觀至關重要。

此外，美國之音報導，白宮15日發布「國家關鍵與新興科技戰略」，概述如何促進和保護美國在高科技領域的競爭優勢。一位白宮高級官員稱，美國將不再對中國、俄羅斯等國「竊取技術、削弱市場公平、秘密轉移新興民用技術建立其軍事力量」的做法視而不見。專家表示，新戰略凸顯了美國行政當局打擊中共七寸的政策沒有任何改變。

這項戰略公告涵蓋了20項技術領域，包括人工智能、能源、量子信息科學、通信和網絡技術、半導體、軍事和空間技術等。

白宮在公告中闡述聯邦機構和其他團體保護美國技術的方式，包括鼓勵私營部門考慮在追求涉及關鍵技術時對國家安全的影響。它還呼籲建立一個強有力的出口管制制度，規範哪些美國技術可以被送往海外。