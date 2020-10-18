中立法保護關鍵技術 與美科技戰升溫

中美科技戰方興未艾，13屆全國人大常委會17日表決通過「出口管制法」，明確載入反制條款。（新華社）

中美科技戰方興未艾，為反制美國 ，北京 加速出口管制立法。13屆全國人大常委會第22次會議17日表決通過「出口管制法」，增設了反制條款，並將源代碼和算法等列入管制範圍，同時建立管控黑名單，新法將於12月1日實施。

面對美國在技術出口的封堵，經過十個月內的三次審議後，北京快速通過「出口管制法」，作為反制。有分析認為，這將有利於北京在與美國較量中保護關鍵技術，也意味著中美科技戰可能進一步升溫。

北京新推出的「出口管制法」包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任，附則五章，共49條。

財新網報導，「出口管制法」借鑑國際通行的做法，將兩用物項、軍品、核武以及其他履行國際義務與維護國家安全相關的貨物、技術、服務等物項都納入管制，明確「管制物項包括物項相關技術資料等數據」，顯示管制物項全覆蓋。

據21世紀經濟報導，第三稿補充將技術資料等數據界定為管制物項，多位委員贊成將源代碼和算法等列入管制物項；也有委員建議對5Ｇ、量子通信等技術的出口或轉讓實施一定管制。

與此前的審議稿不同，最終推出的「出口管制法」，還針對外國濫用出口管制行為措施，增加了反制條款，「即任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區採取對等措施」。

與此同時，中方可能對違反最終用戶或最終用途管理要求、可能危害國家安全的進口商和最終用戶建立管控名單，即「黑名單管控」。

此外，對違法違規者也做出相應處罰規定，包括停業整頓，吊銷專營資格等，還將追究刑事責任。

作為中國 出口管制的主要法律文件，「出口管制法」的執行還有賴於包括「中國禁止出口限制出口技術目錄」、「不可靠實體清單」等配套措施完善。