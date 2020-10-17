美媒：中網民不挺孔子學院 喊「趕緊關」

孔子學院是幫助各國人民學習中文的地方，美國傳出將在年底關閉境內所有的孔子學院，中方抨擊有違兩國民意。（Getty Images）

美國 國務卿龐培歐將於今年底關閉美國境內的孔子學院，受到多數中國 官媒抨擊蠻橫無理。中國外交部發言人趙立堅指出，此舉嚴重違背兩國民意。不過，不少中國網民卻大聲叫好「趕緊關」，其中，部分網民對孔子學院的惡評更甚於美國。

美國之音報導，孔子學院自2004年6月在烏茲別克首度試辦後，十多年來快速成長，現已遍及全球150多國，總計設有超過500所的孔子學院和近1200個中小學孔子學堂。

龐培歐周四在電台受訪時稱，中國透過孔子學院將黨政宣傳強加在美國學童身上，「我們應該拒絕接受，我們會另找其他方式來資助我們的學校，支持美國孩子出國學習的機會。但拿中共 的錢來維持學校的營運不是我們應該接受的權衡方式。」

部分接受孔子學院課程的美國孩童曾指出，他們的教師常常規避包括西藏、新疆和維吾爾族等敏感議題。

加拿大華裔導演秋晏數年前發布的「假孔子之名」紀錄片揭露中共斥資數十億美元打造的孔子學院在國際上備受爭議的現象，引發西方國家關閉孔子學院的骨牌效應。據該紀錄片網站統計，自2013年至今，全球關了66所孔子學院，其中，美國占大多數，達45所。

報導指出，爬梳中國網民在微博上所發表的反對孔子學院的意見，為數不少者首先對於中國共產黨過往批判孔子、現在卻又在全世界普設500多所孔子學院的做法頗有意見。甚至還有文章直指孔子學院是幫中共權貴者找工作、辦綠卡的機構。

縱然有不少中國民眾從美國幫中國納稅人節省經費的揶揄角度，支持美方關閉孔子學院的決策，但也有不少民眾對中國政府這種干預式的意識型態輸出模式，甚至是中國單向輸出的不對等作法不以為然。

網民留言指孔子學院是「安置一大堆官太太侄子侄女關係戶」，認為輸出「不要用政府干預，拍好電影，寫好小說，教育交流，吸引遊客都好」、「關了美國人還是要學中文，擋不住」、「參考鄰居日韓大力發展文娛產業啊」。

文匯報報導，中國外交部發言人趙立堅說明，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋梁和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著「相互尊重、友好協商、平等互利」的原則合作成立的。

他進一步指出，龐培歐等美國一些政客出於意識形態偏見和一己政治私利，污衊抹黑孔子學院，干擾其在美國的正常運作，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，這嚴重違背兩國民意，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。