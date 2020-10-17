返京主持政治局會議 習近平破除染病謠言

習近平返回北京後主持政治局會議，圖為14日上午他在深圳致詞畫面。（取材自央視）

中共中央總書記習近平 16日在北京 主持政治局會議，審議「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」，破除他因染病提前從廣東返京的謠言。

習近平14日上午赴深圳出席深圳經濟特區建立40周年大會致詞時，多次咳嗽停頓喝水，引發外界關切其身體情況，還有謠言稱他染上新冠肺炎提前結束廣東的視察返回北京。

不過，新華社稍早前公布習近平的行程，他於16日主持政治局會議，審議「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」。

新華社報導，會議指出，當前中國 國內國際環境繼續發生深刻複雜變化，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於形成優勢互補、高品質發展的區域經濟布局，有利於拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈，是構建「以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進」的新發展格局的一項重大舉措。

會議強調，「要全面落實黨中央決策部署，突出重慶、成都兩個中心城市的協同帶動，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地，打造帶動全國高品質發展的重要增長極和新的動力源」。

會議要求，成渝地區牢固樹立一盤棋思想和一體化發展理念，健全合作機制，打造區域協作的高水準樣板。唱好「雙城記」，聯手打造中國內陸改革開放高地，共同建設高標準市場體系，營造一流營商環境，以共建「一帶一路」為引領，建設好西部陸海新通道。提升重慶主城和成都的發展能級和綜合競爭力，推動城市發展由外延擴張向內涵提升轉變，以點帶面、均衡發展，同周邊市縣形成一體化發展的都市圈。