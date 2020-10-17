影子貿易戰？中國不買澳洲煤炭後 再停購棉花

中國去年進口約40萬噸澳洲棉花，據傳中國已下令棉廠停止購買澳洲棉花。（Getty Images）

澳洲 媒體及棉花業者昨天透露，中國 已要求國內棉紡廠停止採購澳洲棉花，並稱這是繼要求要求中企停止進口澳洲煤炭等貨品後，中國對澳洲採取的又一項懲罰措施。外媒稱，由於中國官方對近來媒體報導所稱的對澳貿易措施均未確認，疑是北京 正在發動一場「影子貿易戰」。

路透引述澳洲政府消息人表示，中國已下令棉廠停止購買澳洲棉花，這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。「棉廠基本會獲得可以進口的棉花配額，而實際上中企被告知，如果對方購買我們的棉花，明年可能就不會獲得配額」。

報導指出，中國是澳洲棉花的最大買家，2018至2019作物年度這項貿易額達到約6.37億美元。這名消息人士並稱，如果中國棉廠繼續從澳洲購買棉花，可能要面臨40%的關稅。

美國之音引述澳洲媒體報導，澳洲兩家棉花行業組織澳洲棉花公司首席執行官亞當·凱和澳大利亞棉花貨主協會主席奧萊爾利在一份聲明中表示，「我們的行業已經清楚，中國國家發改委最近一直在勸阻本國紡織廠使用澳大利亞棉花」。

澳洲貿易部長伯明翰在一封電郵中表示，澳洲政府「知悉（棉花）出口情況變化」，並警告中國不要採取阻礙貿易的措施。妨礙生產商公平競爭能力，可能構成中國違反國際承諾，澳洲將會非常嚴正看待。澳洲農業部長李特普魯德則呼籲中國「清楚說明」。兩家中國棉花貿易商則稱，中方此舉將打擊高等級棉花的供應。

對此，中國外交部發言人趙立堅16日在例行記者會上的回應是「我不了解你說的有關情況，建議你向中方有關主管部門詢問」。

中澳關係在澳洲總理莫里森尋求對新型冠狀病毒在中國疫情起源進行獨立調查後進一步惡化。外媒報導，中國隨後對澳洲展開貿易報復，先對大麥進口徵收高額關稅，停止進口部分澳洲牛肉，又對葡萄酒進口展開反傾銷調查，鼓勵學生和遊客不要前往澳洲，日前再要求停止進口澳洲煤炭。但以上措施多未獲中方證實或進一步說明。

環球時報16日引述法新社報導稱，中國近來針對澳商品的許多貿易措施都沒有得到官方確認或充分說明，從而加劇了對北京正在發動一場「影子貿易戰」的猜測。環時稱這種說法是「外媒腦補」。