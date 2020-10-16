英國軍情處稱「中國是最大威脅」 環時批吃錯藥

今年4月履新的肯·麥卡勒姆14日發表了就職以來的首次公開講話。(取材自英國軍情五處官網)

「中國 海軍可能威脅英國 近海」、「英國要推新法案阻擋中國投資」…英國新任軍情五處處長肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）14日接棒表示，英國正面臨日益嚴重和複雜的威脅，「與俄羅斯 相比，中國是未來10年最大威脅」。對於英國高層連日劍指中國，環球時報發表評論：他們吃錯藥了嗎？

法廣網報導，現年45歲的麥卡勒姆在軍情五處任職近25年，是該部門歷來最年輕的處長。自今年4月上任以來，他在周三首次參加視頻簡報會時指出，英國正面臨各種嚴重的國家安全威脅，其中既包括中國與俄羅斯等國家的敵對行為，也包括迅速增長的右翼恐怖主義。

麥卡勒姆稱，中國、俄羅斯與伊朗等方面對英國帶來的國安挑戰正在變得越來越嚴重和複雜。他稱，「我們面對一個極惡劣的組合，恐怖主義尚未離去，受到國家支持的敵對行為卻正在攀升」。

麥卡勒姆在談到受到國家支持的敵對行為時表示，「如果說俄羅斯情報機構時不時會造成惡劣天氣，而中國則是在改變氣候」。

他指出，來自中方的間諜行為通常包括竊取商業敏感信息或商業敏感數據以及知識產權。他警告說，北京方面一直都在努力竊取英國業界的知識產權，包括製藥公司和大學的知識產權。麥卡勒姆透露稱，英方監測到中國情報人員試圖影響外國政治，包括一個針對歐盟的案件。

此外，麥卡勒姆表示，圍繞英國新冠病毒疫苗研發而進行的外國情報活動同樣令人擔憂，他領導的軍情五處正試圖阻止竊取或破壞疫苗研究數據的努力。

環球時報評論以「吃錯藥」來形容麥卡勒姆的發言，認為他鼓譟「中國威脅」，英國的情報機構落在了一個反華政客手中。

2015年起，中英關係進入「黃金時代」，短短5年出現的變化，大體與英國脫歐和川普上台有關。

評論指出，今年的疫情及香港等領域的事情不斷衝擊著英國國內的對華政策平衡，有人說，對華持懷疑態度如今已成英國保守黨、工黨兩大主要政黨的共識。

評論認為，對中英關係的未來，不應急於悲觀。英國依然有對華的理性務實聲音。比如「獨立報」就曾警告英國政府，對抗中國或許並不明智。英國是一個老道務實的西方大國，倫敦比以往任何時候都更需要擴大同中國的合作，這樣既能贏得直接的好處，也可在其他方面做一些戰略牽制。