龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄
美國國務卿龐培歐14日宣布，任命國務院民主人權事務助卿戴斯卓（Robert Destro）兼任西藏事務特別協調員，促進中國與西藏精神領袖達賴喇嘛或其代表之間的對話。 他強調，美國將努力確保中國為侵犯人權自由付出代價。中國外交部發言人趙立堅回應稱，美此舉是政治操弄，中國堅決反對，也從未承認。
國務院13日也公布新政策，要求接受包括中國在內的外國政府資金挹注的美國智庫，主動公開相關訊息。
龐培歐說，戴斯卓除了要促進中共和達賴喇嘛之間的對話，還要保護藏人獨特宗教、文化和語言，敦促西藏地區人權得到尊重。
龐培歐表示，根據2002年「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002）規定，美國國務卿在與國會協商後，任命這名特別協調員，推動中共與西藏之間的對話；民主黨籍聯邦眾議員麥考文（Jim McGovern）和共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）等朝野議員去年聯名致函龐培歐，要求國務院盡速落實該法。
中共對新疆打造「再教育營」集中拘留管理新疆人民，傳出相同的辦法也被運用在西藏；龐培歐說，中國侵犯自身人民的基本人權，這就是中國共產黨的歷史，因此美國總統川普指示國務院盡可能維護這些人民的自由與尊嚴。
龐培歐說，無論是西藏、新疆、內蒙古或香港，美國要求中共和其他世界一樣，維護每個人的基本自由與尊嚴；美方會竭盡所能，建立一個遍布世界的聯盟，致力讓中共為侵犯基本自由的行為付出代價。
中央社報導，美國國務院助卿戴斯卓將兼任「西藏事務特別協調員」，中國外交部發言人趙立堅15日回應，美國此舉是出於政治操弄，中國堅決反對，也從未承認。
趙立堅表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。而美國設立「西藏事務特別協調員」，完全是出於政治操弄，旨在「干涉中國內政，破壞西藏發展穩定」，指中國將採一切必要措施捍衛自身利益。
趙立堅聲稱，西藏和平解放60多年來，當地經濟蓬勃發展、社會和諧、文化繁榮、各族團結，並指包括藏族在內的西藏人民，「享有充分的宗教信仰自由，各項權利都得到充分尊重和保障」。
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