龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄

美國國務卿龐培歐任命國務院民主人權事務助卿戴斯卓兼任西藏事務特別協調員。（路透社）

美國 國務卿龐培歐 14日宣布，任命國務院民主人權事務助卿戴斯卓（Robert Destro）兼任西藏事務特別協調員，促進中國 與西藏精神領袖達賴喇嘛或其代表之間的對話。 他強調，美國將努力確保中國為侵犯人權自由付出代價。中國外交部發言人趙立堅回應稱，美此舉是政治操弄，中國堅決反對，也從未承認。

國務院13日也公布新政策，要求接受包括中國在內的外國政府資金挹注的美國智庫，主動公開相關訊息。

龐培歐說，戴斯卓除了要促進中共和達賴喇嘛之間的對話，還要保護藏人獨特宗教、文化和語言，敦促西藏地區人權得到尊重。

龐培歐表示，根據2002年「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002）規定，美國國務卿在與國會協商後，任命這名特別協調員，推動中共與西藏之間的對話；民主黨籍聯邦眾議員麥考文（Jim McGovern）和共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）等朝野議員去年聯名致函龐培歐，要求國務院盡速落實該法。

中共對新疆打造「再教育營」集中拘留管理新疆人民，傳出相同的辦法也被運用在西藏；龐培歐說，中國侵犯自身人民的基本人權，這就是中國共產黨的歷史，因此美國總統川普指示國務院盡可能維護這些人民的自由與尊嚴。

龐培歐說，無論是西藏、新疆、內蒙古或香港，美國要求中共和其他世界一樣，維護每個人的基本自由與尊嚴；美方會竭盡所能，建立一個遍布世界的聯盟，致力讓中共為侵犯基本自由的行為付出代價。

中央社報導，美國國務院助卿戴斯卓將兼任「西藏事務特別協調員」，中國外交部發言人趙立堅15日回應，美國此舉是出於政治操弄，中國堅決反對，也從未承認。

趙立堅表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。而美國設立「西藏事務特別協調員」，完全是出於政治操弄，旨在「干涉中國內政，破壞西藏發展穩定」，指中國將採一切必要措施捍衛自身利益。

趙立堅聲稱，西藏和平解放60多年來，當地經濟蓬勃發展、社會和諧、文化繁榮、各族團結，並指包括藏族在內的西藏人民，「享有充分的宗教信仰自由，各項權利都得到充分尊重和保障」。