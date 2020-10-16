中製疫苗安全嗎？菲總統杜特蒂：我願捲起袖子接種

菲律賓總統杜特蒂。（視頻截圖）

中國 製新冠疫苗 研發數量、與速度都領先全球，但國際間對其安全性仍有不少疑慮。不過，菲律賓總統杜特蒂 日前在公開演講中說，他不擔心中國疫苗有問題，他「樂意捲起袖子接種」。

觀察者網報導，菲律賓媒體15日報導，杜特蒂14日說，「你們問我，中國製造的疫苗是不是安全的？好吧，我會說，中國是一個現代化國家，他們有能力用必要的資金建設國家，他們的成就也會保證其（在疫苗問題上的）正直性」。他還補充稱，如果中國和俄羅斯願意向菲律賓提供疫苗，他會願意接種，「我在等他們的電話」。

據約翰霍普金斯大學實時統計數據顯示，截至當地時間15日，菲律賓確診數為34萬例，6449人死亡。菲律賓政府此前多次表示出向中國和俄羅斯購買疫苗的意願，還稱菲律賓可協助俄羅斯進行三期臨床試驗。不過，菲國反對派和副總統羅布雷多（Leni Robredo）質疑中國疫苗的安全性。

杜特蒂談話中提到，政府已經有錢購買疫苗，但這是不夠的，「有一點我可以向你保證，我找到了一些錢。但是我會尋找更多的錢。對我來說，在理想情況下，所有人都應該接種疫苗」。杜特蒂去年9月曾因一些西方製藥公司要求預付款，抨擊他們將獲取利潤置於治療感染者之上。

世界衛生組織（WHO）日前表示，新冠疫苗可能會在今年年底上市。截至目前，由WHO成立的「新冠肺炎疫苗實施計畫」正在準備九種實驗性疫苗，中國也有參與。