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回應路線質疑？習向鄧小平銅像獻花籃

中國新聞組／廣州15日電
習近平14日下午到蓮花山公園向鄧小平銅像敬獻花籃。 (新華社)
習近平14日下午到蓮花山公園向鄧小平銅像敬獻花籃。 (新華社)

深圳經濟特區成立40周年之際，中共習近平領導下是否已偏離鄧小平當年定下的改革開放路線？在質疑聲中，習近平14日下午來到深圳蓮花山公園，向鄧小平銅像敬獻花籃，似在回應外界疑慮。 

新華社報導，習近平緩步走上銅像基座，仔細整理花籃上的紅色緞帶，同大家一起向銅像三鞠躬，表達對鄧小平的崇高敬意和深切緬懷。這也是習近平自18大以來，第二次登上蓮花山。

習近平到深圳蓮花山的消息，在當日刷爆了深圳人的微信「朋友圈」。有人在山路上拍到了習近平車隊路過的視頻，習近平專門打開車窗，向市民揮手打招呼。

蓮花山是深圳的重要標誌之一，也是中國改革開放精神的重要象徵。蓮花山之巔矗立著的鄧小平銅像，是於2000年11月、深圳經濟特區成立20周年之際落成。

另據美國之音報導，10月下旬召開的中共19屆五中全會上，中共將出台怎麼樣的「十四五規劃」方案？中共將如何做到既堅持黨領導一切，同時又打造出「高水平開放型的經濟體制」？

中國民主黨全國委員會主席王軍濤博士認為，習近平選擇在中共五中全會前去深圳，其目的是要在會前統一黨內思想，展示深圳的特殊經濟地位，並試圖向外界釋放中國將繼續經濟改革的信號。

但海內外的很多觀察人士都認為，當年鄧小平定下的先經濟後政治、以經濟帶動政治的改革軌跡已經在習近平時代被全面偏離。如今習近平親赴蓮花山公園謁鄧小平銅像，是否對「路線之爭」作表態，引發外界關注。

習近平 中共 中國

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