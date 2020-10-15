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釋新信號！外媒：習頻提「自力更生」

中國新聞組／北京15日電
深圳經濟特區40歲的生日，南山區深圳人才公園上空日前舉行無人機燈光表演。(中新社)
深圳經濟特區40歲的生日，南山區深圳人才公園上空日前舉行無人機燈光表演。(中新社)

在中美關係緊張、新冠疫情重創全球經濟的大背景下，習近平14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上釋放中國將繼續深化改革、全面擴大開放的訊息。多家外媒第一時間報導，並盤點深圳過去40年取得的成就，認為在新一輪的改革中，深圳被寄予了更多厚望。

大公報報導，用了40年的時間，深圳從1979年地區生產總值不足2億元（人民幣，下同），到2019年的2.69兆元，年均增長21.6%，深圳經濟總量比40年前增長近1.4萬倍，先後超過了新加坡、香港等國家及地區。

外媒注意到，習近平提及「以清單批量的授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一籃子推出27條改革舉措和40條首批授權事項」，認為從習近平的講話中不難看出「他想要繼續改革開放的重大信號，是更加開放的一個象徵」，在新一輪的改革中，深圳被寄予了更多厚望。

BBC中文網指出，這是習近平2012年以來第三次視察廣東，與前兩次相比，他在這次行程中多次強調「自力更生」。習近平提到，中國正在形成以「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展格局，要堅持供給側改革，使生產、分配、流通、消費更多依託國內市場，供給滿足國內市場需求。

有觀察家稱，中央對深圳的大力支持，對一河之隔的香港來說，也是一種明確的信號：只有社會穩定，經濟才能發展。華盛頓郵報和彭博社都提到，習講話體現了中央對大灣區建設的全力支持，要求進一步整合包括深圳、香港在內的區內城市的資源，加強合作，優勢互補，打造可以與矽谷相媲美的區域增長引擎。

報導指出，獨立時政評論人吳強認為，未來深圳等經濟特區還面臨一個難以解決的挑戰。「深圳作為一個特區，現在它已經不再是資本導向，而是技術導向。而中國現在面臨技術封鎖，這何以能夠成立？」

習近平 中國 香港

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