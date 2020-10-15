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出席深圳大會 習近平致詞不斷咳嗽惹關注

中國新聞組／北京15日電
習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會致詞時，不斷咳嗽。(視頻截圖)
習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會致詞時，不斷咳嗽。(視頻截圖)

廣東深圳昨天舉行「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」，中共總書記習近平致詞超過50分鐘，習表示中央將賦予深圳更多改革自主權，一籃子推出27條改革措施和40條首批授權事項。並稱在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面。另外，習致詞時不斷咳嗽，意外成為關注焦點。

本報系聯合報報導，習近平強調，深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，推進粵港澳大灣區建設，豐富一國兩制事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。

他說，深圳特區40年來創新發展的寶貴經驗，必須做好十個堅持，不斷豐富與發展。十個堅持包括：必須堅持黨對經濟特區建設的領導；必須堅持和完善中國特色社會主義制度等。

習近平表示，當前中國改革又到了新的歷史關頭，推進改革的複雜、敏感與艱巨程度不亞於40年前，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持「摸著石頭過河」和「加強頂層設計」相結合，深化重要領域和關鍵環節改革。

習近平對深圳發展提出六點要求。包括：一，堅定不移貫徹新發展理念；第二，與時俱進全面深化改革。第三，銳意開拓全面擴大開放。第四，創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化。第五，真抓實幹踐行以人民為中心的發展思想。第六，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。

習近平在提到深圳與港澳關係指出，要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接及機制對接。

習近平要求，深圳要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

此外，習近平致詞進行到第44分鐘時，突然一陣咳嗽，引起台下出席貴賓的注目關切。接著在後續剩下的幾分鐘內，習仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。

央視全程直播這場大會，發現習近平咳嗽時立即切換畫面，直到快結束時才回到習的主畫面。

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會14日在廣東省深圳市舉行。(中新社)
深圳經濟特區建立40周年慶祝大會14日在廣東省深圳市舉行。(中新社)

習近平 灣區 中國

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