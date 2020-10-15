彭博：英國草擬國安投資法 疑劍指中國

保守黨議員早前向英國首相強生施壓，促使強生禁止華為參與英國5G基建項目。(路透)

彭博社引述消息人士透露，英國 首相強生政府正草擬名為「國家安全及投資 法案」的新法例，賦予內閣官員權力，可限制甚至推翻外國對英國企業的收購和投資，以免敵對國家取得英國主要資產的控制權。儘管法案未點名針對任何國家，但英方早前禁制中國 電訊設備生產商華為，參與英國的5G網路建設，外界揣測新法案是針對中國。

報導指出，據匿名消息人士稱，「國家安全及投資法案」正處於最後草擬階段，或於本月稍後公布，除了涵蓋國防和主要基建設備等領域外，亦會設定條款，保護英國敏感的知識產權和學術合作。

據報導，新法案最具爭議的條文，是建議允許政府以涉及國家安全為理由，干預外國資金參與的投資項目，而且具有追溯力，意味以往完成的收購和併購交易，英國政府官員亦可檢視，若威脅英國國家安全，將有權推翻交易。

法案未點名針對任何國家，但外界揣測是針對中國。英國執政保守黨國會議員早前向強生施壓，促使強生改變決定，禁制華為參與英國5G基建項目。

報導指出，強生政府去年12月已提出建議，包括政府在必要時，有權「就交易增加條件，又或阻止交易」，未履行新規定的企業將受到制裁。政府表示目的是為商界提供一個透明的制度，同時保護英國的主要資產。

據報導，英國商業、能源和產業策略部發言人表示，法案屬政府的優先議程，會在適當時間提交國會。消息人士則稱，政府或於本月稍後向國會提交法案，目前黨內仍就部分條文進行磋商，提交時間或會推遲，但認為英國推出具追溯力的法例是極不尋常，可能損害投資者的信心，無助英國政府在脫歐後積極吸引外資和提振貿易。