我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

彭博：英國草擬國安投資法 疑劍指中國

中國新聞組／北京15日電
保守黨議員早前向英國首相強生施壓，促使強生禁止華為參與英國5G基建項目。(路透)
保守黨議員早前向英國首相強生施壓，促使強生禁止華為參與英國5G基建項目。(路透)

彭博社引述消息人士透露，英國首相強生政府正草擬名為「國家安全及投資法案」的新法例，賦予內閣官員權力，可限制甚至推翻外國對英國企業的收購和投資，以免敵對國家取得英國主要資產的控制權。儘管法案未點名針對任何國家，但英方早前禁制中國電訊設備生產商華為，參與英國的5G網路建設，外界揣測新法案是針對中國。

報導指出，據匿名消息人士稱，「國家安全及投資法案」正處於最後草擬階段，或於本月稍後公布，除了涵蓋國防和主要基建設備等領域外，亦會設定條款，保護英國敏感的知識產權和學術合作。

據報導，新法案最具爭議的條文，是建議允許政府以涉及國家安全為理由，干預外國資金參與的投資項目，而且具有追溯力，意味以往完成的收購和併購交易，英國政府官員亦可檢視，若威脅英國國家安全，將有權推翻交易。

法案未點名針對任何國家，但外界揣測是針對中國。英國執政保守黨國會議員早前向強生施壓，促使強生改變決定，禁制華為參與英國5G基建項目。

報導指出，強生政府去年12月已提出建議，包括政府在必要時，有權「就交易增加條件，又或阻止交易」，未履行新規定的企業將受到制裁。政府表示目的是為商界提供一個透明的制度，同時保護英國的主要資產。

據報導，英國商業、能源和產業策略部發言人表示，法案屬政府的優先議程，會在適當時間提交國會。消息人士則稱，政府或於本月稍後向國會提交法案，目前黨內仍就部分條文進行磋商，提交時間或會推遲，但認為英國推出具追溯力的法例是極不尋常，可能損害投資者的信心，無助英國政府在脫歐後積極吸引外資和提振貿易。

英國 投資 中國

上一則

深圳同台習近平 港特首被「隔離」未戴口罩

下一則

美擬制裁與10港官有大量資金往來金融機構

延伸閱讀

跌深消費性個股 最適投資

跌深消費性個股 最適投資
C羅確診之後…美高球球王強生爆染疫

C羅確診之後…美高球球王強生爆染疫
體壇不平靜 世界高球球王強生也染新冠肺炎

體壇不平靜 世界高球球王強生也染新冠肺炎
傳英國強生內閣認川普連任無望 轉向押注白登

傳英國強生內閣認川普連任無望 轉向押注白登

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
解放軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）

蔡英文總統向北京喊話後 解放軍13日福建海域實彈射擊

2020-10-11 09:45
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖：pixabay

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

2020-10-10 10:14
岳母嗆新郎禮金太小，新娘則只是坐在床上專心數錢，完全沒打算幫丈夫解圍，讓網民看了直呼「為新郎覺得心寒」。（視頻截圖）

四川新郎迎親送1.8萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

2020-10-11 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺