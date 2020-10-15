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路透：美國務院提案 擬將螞蟻集團列入「實體清單」

中國新聞組／北京15日電
川普政府考慮把螞蟻集團加入貿易黑名單。(Getty Images)
川普政府考慮把螞蟻集團加入貿易黑名單。(Getty Images)

中國金融科技公司螞蟻集團正在準備首次公開發行（IPO），路透報導，兩名消息人士透露，美國國務院已經提案，擬讓川普政府把螞蟻集團(Ant Group)納入所謂的「實體清單」(Entity List)，但目前還不清楚美國政府何時會檢視這項提案。

鉅亨網報導，最新消息顯示，川普政府內部的中國強硬派試圖嚇阻美國投資人參與螞蟻集團的IPO。螞蟻集團預料在上海和香港兩地上市，金額達350億美元(約1925億人民幣)，可能刷新全球IPO紀錄。

然而根據先前傳言，由於中國監管機關正在調查螞蟻集團IPO計畫是否涉及利益衝突，可能延後上市。對此螞蟻集團曾回應，公司本來就沒有設定明確的IPO時間表。

隨著美國大選即將到來，民調落後的美國總統川普陸續宣布針對中國的強硬措施。川普政府擔憂，中國可能透過螞蟻的服務，取得美國用戶的金融資料。

美國國務院未回應報導，螞蟻也未評論，但近期曾透過聲明表示，中國以外業務僅占整體事業的5%。

若被列入實體清單，代表更難向美國企業採購高科技產品和零件，此舉雖然能打擊華為這類科技公司，但對螞蟻集團這類金融科技業者來說，象徵意義大過實質打擊。

至今，川普政府不願透過凍結美國資產等更嚴厲的手段牽制中國。

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