新聞眼／倡性別不公？經典童書惹議

克爾曾獲大英帝國勛章中的官佐勛章。(Getty Images)

致力終結女性暴力的慈善團體指出，1968年經典童書繪本《來喝下午茶的老虎》(The Tiger Who Came to Tea)倡議性別不平等，可能對女性造成性騷擾 或更慘的暴戾後果，引起討論；該團體並未要求禁止這本深受眾人喜愛的繪本不得出現在幼兒園，但希望引起關注及討論。

慈善機構「零容忍」(Zero Tolerance)致力終結男性對女性施暴，該機構的女性權益共同主任瑞秋‧亞當森(Rachel Adamson)表示，英國 著名兒童繪本作家朱迪絲‧克爾(Judith Kerr)的經典之一《來喝下午茶的老虎》可能逗樂許多個世代的兒童，卻強化了性別不平等的刻板印象，可能造成對女性及未成年少女的暴力威脅。

亞當森表示，《來喝下午茶的老虎》一書「有問題」，指其描繪女性及家庭成員之間動態平衡的「過時形象」。

老虎敲門 吃光家裡食物

《來喝下午茶的老虎》敘述一名母親和年幼的女兒在家享用下午茶時，一隻飢腸轆轆的老虎來敲門；這對母女熱心邀請老虎進到家裡，並提供食物給老虎享用。

這隻老虎表現得非常紳士，沒有張牙虎爪的凶狠氣息，但也並不客氣，牠吃光了這戶人家的所有食物，甚至喝乾了儲水，才心滿意足的離去。

老虎離開後，這名母親才驚覺家裡完全沒有食物，可以準備丈夫的晚餐，而女兒也發現家裡沒水可洗澡。

女孩的父親回到家後，得知妻女下午與老虎的奇妙下午茶際遇，心平氣和地帶著一家人到簡餐館用餐。

這段故事成為許多人童年的回憶，也奠定了克爾的兒童繪本作家地位；這本書1968年銷售，半世紀以來歷久不衰，不僅在全球被翻譯成30多種語言，累計銷量超過500萬本，也被改編成舞台劇巡迴演出。

克爾曾表示，這個老虎來喝下午茶的故事，其實是她當全職家庭主婦時給一雙兒女編出的故事。她說：「主婦人生很乏味，每天下午都會期待有人來串門子，一起喝喝下午茶。」

《來喝下午茶的老虎》一書故事內容反映出克爾的育兒經驗，也呼應了她的人生歷程。

不少書籍評論員認為，書中「老虎」宛如德國納粹 (Nazi party)政權的崛起，暗示純樸的人民引狼入室，納粹德軍貌似有禮卻翻箱倒櫃，徹底掠奪平民的財產與家當；父親帶家人出去吃飯的行為，則暗示了逃命與流亡。

對此，克爾曾表示，繪本的故事情節沒有任何晦暗的影射，否認納粹及流亡的各種分析說法。

逃離納粹 克爾創作不懈

1923年6月14日，克爾出生於柏林，她的父親是赫赫有名的猶太作家阿弗列‧克爾(Alfred Kerr)；1933年，克爾10歲時，納粹勢力興起，克爾一家人被警察秘密告發後，舉家逃離德國，期間曾在瑞士、巴黎落腳，1936年定居英國倫敦。

據說克爾一家人逃離的隔天，納粹就在德國掌權。1971年，克爾出版《希特勒偷走我的粉紅兔》(When Hitler Stole Pink Rabbit)，敘述的正是這段兒時經歷。

克爾一生創作不懈，她在1970到2002年間創作《莫可貓》(The Mog series)系列作品，包括《健忘的小貓莫可》(Mog the Forgetful Cat)，2012年以近90高齡之姿，出版了《無敵奶奶向前衝》(The Great Granny Gang)。

2012年，克爾獲得大英帝國勛章中的官佐勛章(Order of the British Empire)，她對兒童文學和猶太大屠殺(Holocaust)教育的貢獻備受肯定；2016年，畢生著作超過30本的克爾榮獲「英國圖書信託基金會」(BookTrust)頒發終生成就獎。

2019年5月22日，克爾辭世，享壽95歲。

刻板印象 家暴性侵元凶

亞當森並未要求當局禁止《來喝下午茶的老虎》一書，但認為這本普遍存於各大幼兒園的兒童繪本可以引起討論及關注。

亞當森告訴「英國廣播公司蘇格蘭分台」(BBC Radio Scotland)說：「我們知道性別刻板模式是有害的且強化性別不平等，性別不平等正是造成對女性及少女暴力，如家暴、性騷擾，或是性侵等。」

在性別議題方面，亞當森質疑繪本中老虎的性別，以及牠為何不是母老虎，或性別中立的老虎。

亞當森認為，整個故事強化了父親為一家之主且總是能夠「化險為夷」的「過時」刻板印象。

她說：「我們需要認清事實，這不只是故事。」

亞當森不諱言《來喝下午茶的老虎》一書給許多人的童年增添想像空間及美妙色彩，「但也反映出我們需要審慎思考的社會(議題)。」

她也深諳如此指控「會讓許多人不開心」，強調除了繪本故事情節之外，「克爾是個非常棒的作者」。

蘇格蘭議會議員梅根·加拉赫(Meghan Gallacher)特別關切兒童與青少年議題，她告訴《每日電訊報》(Daily Telegrepah)說：「家庭與性別觀點會隨著時間改變，許多家長可能會對於『零容忍』組織提出的部分觀點感到困惑。」

加拉赫說：「這些口水沒有實質幫助，我們只是與孩子分享廣受人們喜愛的經典著作。」