新聞眼／倡性別不公？經典童書惹議

克爾曾獲大英帝國勛章中的官佐勛章。(Getty Images)

致力終結女性暴力的慈善團體指出,1968年經典童書繪本《來喝下午茶的老虎》(The Tiger Who Came to Tea)倡議性別不平等,可能對女性造成性騷擾 或更慘的暴戾後果,引起討論;該團體並未要求禁止這本深受眾人喜愛的繪本不得出現在幼兒園,但希望引起關注及討論。

慈善機構「零容忍」(Zero Tolerance)致力終結男性對女性施暴,該機構的女性權益共同主任瑞秋‧亞當森(Rachel Adamson)表示,英國 著名兒童繪本作家朱迪絲‧克爾(Judith Kerr)的經典之一《來喝下午茶的老虎》可能逗樂許多個世代的兒童,卻強化了性別不平等的刻板印象,可能造成對女性及未成年少女的暴力威脅。

亞當森表示,《來喝下午茶的老虎》一書「有問題」,指其描繪女性及家庭成員之間動態平衡的「過時形象」。

老虎敲門 吃光家裡食物

《來喝下午茶的老虎》敘述一名母親和年幼的女兒在家享用下午茶時,一隻飢腸轆轆的老虎來敲門;這對母女熱心邀請老虎進到家裡,並提供食物給老虎享用。

這隻老虎表現得非常紳士,沒有張牙虎爪的凶狠氣息,但也並不客氣,牠吃光了這戶人家的所有食物,甚至喝乾了儲水,才心滿意足的離去。

老虎離開後,這名母親才驚覺家裡完全沒有食物,可以準備丈夫的晚餐,而女兒也發現家裡沒水可洗澡。

女孩的父親回到家後,得知妻女下午與老虎的奇妙下午茶際遇,心平氣和地帶著一家人到簡餐館用餐。

這段故事成為許多人童年的回憶,也奠定了克爾的兒童繪本作家地位;這本書1968年銷售,半世紀以來歷久不衰,不僅在全球被翻譯成30多種語言,累計銷量超過500萬本,也被改編成舞台劇巡迴演出。

克爾曾表示,這個老虎來喝下午茶的故事,其實是她當全職家庭主婦時給一雙兒女編出的故事。她說:「主婦人生很乏味,每天下午都會期待有人來串門子,一起喝喝下午茶。」

《來喝下午茶的老虎》一書故事內容反映出克爾的育兒經驗,也呼應了她的人生歷程。

不少書籍評論員認為,書中「老虎」宛如德國納粹 (Nazi party)政權的崛起,暗示純樸的人民引狼入室,納粹德軍貌似有禮卻翻箱倒櫃,徹底掠奪平民的財產與家當;父親帶家人出去吃飯的行為,則暗示了逃命與流亡。

對此,克爾曾表示,繪本的故事情節沒有任何晦暗的影射,否認納粹及流亡的各種分析說法。

逃離納粹 克爾創作不懈

1923年6月14日,克爾出生於柏林,她的父親是赫赫有名的猶太作家阿弗列‧克爾(Alfred Kerr);1933年,克爾10歲時,納粹勢力興起,克爾一家人被警察秘密告發後,舉家逃離德國,期間曾在瑞士、巴黎落腳,1936年定居英國倫敦。

據說克爾一家人逃離的隔天,納粹就在德國掌權。1971年,克爾出版《希特勒偷走我的粉紅兔》(When Hitler Stole Pink Rabbit),敘述的正是這段兒時經歷。

克爾一生創作不懈,她在1970到2002年間創作《莫可貓》(The Mog series)系列作品,包括《健忘的小貓莫可》(Mog the Forgetful Cat),2012年以近90高齡之姿,出版了《無敵奶奶向前衝》(The Great Granny Gang)。

2012年,克爾獲得大英帝國勛章中的官佐勛章(Order of the British Empire),她對兒童文學和猶太大屠殺(Holocaust)教育的貢獻備受肯定;2016年,畢生著作超過30本的克爾榮獲「英國圖書信託基金會」(BookTrust)頒發終生成就獎。

2019年5月22日,克爾辭世,享壽95歲。

刻板印象 家暴性侵元凶

亞當森並未要求當局禁止《來喝下午茶的老虎》一書,但認為這本普遍存於各大幼兒園的兒童繪本可以引起討論及關注。

亞當森告訴「英國廣播公司蘇格蘭分台」(BBC Radio Scotland)說:「我們知道性別刻板模式是有害的且強化性別不平等,性別不平等正是造成對女性及少女暴力,如家暴、性騷擾,或是性侵等。」

在性別議題方面,亞當森質疑繪本中老虎的性別,以及牠為何不是母老虎,或性別中立的老虎。

亞當森認為,整個故事強化了父親為一家之主且總是能夠「化險為夷」的「過時」刻板印象。

她說:「我們需要認清事實,這不只是故事。」

亞當森不諱言《來喝下午茶的老虎》一書給許多人的童年增添想像空間及美妙色彩,「但也反映出我們需要審慎思考的社會(議題)。」

她也深諳如此指控「會讓許多人不開心」,強調除了繪本故事情節之外,「克爾是個非常棒的作者」。

蘇格蘭議會議員梅根·加拉赫(Meghan Gallacher)特別關切兒童與青少年議題,她告訴《每日電訊報》(Daily Telegrepah)說:「家庭與性別觀點會隨著時間改變,許多家長可能會對於『零容忍』組織提出的部分觀點感到困惑。」

加拉赫說:「這些口水沒有實質幫助,我們只是與孩子分享廣受人們喜愛的經典著作。」